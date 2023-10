Triglav z zmago nad Portugalci na poti v četrtfinale

Vaterpolisti Triglava so v Portu v tretjem krogu turnirja pokala challenger ugnali domači Vitoria Sport Clube z 10:8 in naredili velik korak k četrtfinalu tega tekmovanja. V soboto ga bodo skušali potrditi v zadnjem krogu v dvoboju z drugim portugalskim predstavnikom Clube Fluival Portuense.

Slovenski prvaki so bili na turnirju v Portu pred posebnim izzivom. Že dopoldan so odigrali derbi s švicarskim Kreuzlingenom in se morali po nesrečnem porazu z 9:10 pripraviti za drugi izziv dneva, ki je bil bržkone že kar odločilna tekma turnirja. Tudi v popoldanskem obračunu je bila naloge za varovance trenerja Krištofa Štromajerja zelo težka, na srečo pa je Kranjčanom uspel preobrat za pomembno zmago.

Triglavani so v prvem delu povedli po golu Aleksandra Cerarja in v drugem po zadetku Jaše Laha in 16-letnega Naceta Štromajerja. Po vodstvu s 3:2 pa se je Kranjčanom ustavilo in gostitelji so ušli na gol razlike, po menjavi strani so vodili za dva. Andraž Pušavec je zadel dvakrat za izenačenje, Jaša Lah pa za novo vodstvo. Na zadnji odmor pa sta ekipi odšli poravnani.

Strah, da bi bila druga tekma v enem dnevu preveč za vaterpoliste Triglava, je bil odveč. V zadnjem delu so slovenski vaterpolisti mobilizirali še zadnje atome moči, Lah z dvema goloma, Cerar in Aljaž Troppan pa so ekipi priigrali vodstvo z 10:6 in mirni zadnji dve minuti, pa čeprav so domači poraz v končnici ublažili. Za Triglav so zadeli: Jaša Lah 4, Andraž Pušavec 2, Aleksander Cerar 2, Nace Štromajer in Aljaž Troppan.

"Vedeli smo, da bo petek zaradi dveh tekem težak dan, a vedeli smo tudi, kaj je v igri. Po tisti slabo odigrani dopoldanski tekmi smo potegnili črto, se pogovorili in pripravili glave na ta drugi obračun ter tam pokazali svojo trmo in borbenost. Običajno je naša četrtina tretja, danes je bila zadnja. Takrat smo tekmo obrnili in prednost obdržali," je po tekmi za STA povedal pomočnik trenerja Marko Gostić. Za soboto pa je dodal: "Zavedamo se, da delo še ni opravljeno in da bo treba enak pristop ponoviti še enkrat. Pokazati moramo našo igro in uspelo nam bo."