Triglav v četrtfinalu lige prvakov

Kegljači kranjskega Triglava so se v skladu s pričakovanji edini med štirimi slovenskimi klubi uvrstili v četrtfinale letošnje lige prvakov. Povratno tekmo osmine finala so doma proti Beogradu sicer izgubili s 3,5:4,5, vendar so prvo dobili s 6:2.