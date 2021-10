Tragična zgodba slovenskih športnic: "Zakaj se nam to dogaja?"

V vodo le nekaj metrov pred ciljem, nato še koronavirus

Velikokrat beremo o olimpijskih uspehih in čudežih. A za temi lepimi zgodbami so velikokrat tudi razočaranja. Te sta doživeli Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Kajakašici na mirnih vodah sta pred olimpijskimi igrami v Tokiu sodili v najožji krog za medaljo. A v olimpijskem polfinalu smo lahko videli pravo tragedijo, ko sta se le nekaj metrov pred ciljem prevrnili in ostali brez olimpijske uvrstitve. Kot da nista imeli dovolj smole, sta dan pred štartom svetovnega prvenstva v Köbenhavnu izvedeli, da sta se okužili s koronavirusom. Ni jim preostalo drugega, kot da sta se s trenerjem odločili za karanteno.

Špela je pred kratkim praznovala svoj 40. rojstni dan.

Težave z digitalnim potrdilom

"Prejšnjo nedeljo smo prišli nazaj. Domov bi nas spustili po štirih dneh, ampak smo rekli, da raje počakamo tam vseh deset dni, da ne okužimo še koga doma. Nekoliko nam je žal, da nismo odšli domov, saj imamo težave s slovenskim digitalnim potrdilom. Zdaj urejujemo z Dansko, da bi lahko od tam dobili evropsko digitalno potrdilo. Upam, da se bo uredilo," nam je uvodoma povedala Špela, ki ima že sedem medalj s svetovnih prvenstev, trenutno pa ne trenira, saj si je vzela odmor.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta v olimpijskem polfinalu le nekaj metrov pred ciljem padli v vodo. Foto: Guliverimage

V glavi imaš scenarije, ampak kaj takega …

Olimpijske igre v Tokiu so bile zanjo že četrte v karieri, a te na Japonskem bo najhitreje pozabila, saj se jima je z Anjo zgodilo nekaj, česar ni pričakoval prav nihče. Špela nam je v pogovoru priznala, da je bil padec v vodo v olimpijskem polfinalu najtežja preizkušnja v njeni dolgoletni karieri.

"V svoji karieri sem doživljala poraze, ampak to je bila daleč najbolj boleča izkušnja. Še posebej, ko greš na olimpijske igre in veš, da sodiš med glavne favorite za medaljo. V glavi imaš scenarije, ampak nihče od nas ni imel takšnega. Torej, da se je končalo na način, kot se je. Seveda ni bilo enostavno, in takrat sem imela vsega dovolj. Prvič v karieri sem pomislila, da bi nehala veslati. A potem se je vse pomirilo," nam je še zmeraj s cmokom v grlu pripovedovala Špela.

Zanimalo nas je, ali so že analizirali, kaj je šlo narobe, da je prišlo do nesrečnega pripetljaja. Špela nam je zaupala, da si ji kaj takega v karieri še ni zgodilo. "Bili sva neusklajeni. V drugem delu proge še toliko bolj. Posledica tega so bili tudi težki pogoji. Nisva mogli ostati v čolnu in sva se prevrnili."

Po velikem razočaranju znova našla motivacijo Špela Ponomarenko Janić še ne misli vesla postaviti v kot. Foto: Reuters

Po vrnitvi domov je doživela zares lep sprejem v Kopru, kar ji je vlilo nekaj dodatne moči. Z Anjo sta na koncu vendarle našli motivacijo za priprave na svetovno prvenstvo. "Če že na olimpijskih igrah nisva uspeli, sva si rekli, da imava vsaj nekaj od te sezone. Dobro, zmagali sva na evropskem prvenstvu, imeli sva tudi medalje na tekmah za svetovni pokal. A svetovno prvenstvo je vendarle nekaj več, in odločili smo se, da se pripravimo še za to prvenstvo. Bili sva dobro pripravljeni, in verjamem, da bi lahko medalji dobili tudi na svetovnem prvenstvu."

Šok na Danskem in odhod v karanteno

A na Danskem je ekipa doživela nov šok. Sprva sta bila na testu za koronavirus pozitivna Anja Osterman in Stjepan Janić, njun trener. Naslednji dan so šli vsi skupaj spet na testiranje in bili pozitivni. Ni jim preostalo drugega kot karantena. In kako je primorska kajakašica doživljala še drugo veliko razočaranje v sezoni?

"Kaj pa vem. Zdi se mi, da sem bila že na vse skupaj malo imuna (smeh, op. p.). Na olimpijskih igrah je bilo bolj grozno, čeprav tudi na svetovnem prvenstvu ni bilo enostavno. Trenirali smo in se pripravljali, ampak se to ne more primerjati z razočaranjem na olimpijskih igrah."

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta letos tako veselili zmage na EP. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Zagotovo še več kot eno leto

Dejstvo je, da je Špela že v zrelih športnih letih, a ta je niso nikoli omejevala. In tudi tokrat ne razmišlja drugače. Prav daleč v prihodnost še ne pogleduje, a jasno je, da jo bomo lahko še vedno spremljali v kajaku. "Če se bom dobro počutila, bom poskusila več kot le eno sezono."

Kdaj in v kakšni postavi bodo nadaljevali v prihodnji sezoni, še ni jasno. Tudi Anja Osterman je trenutno na zasluženem dopustu.