Edini slovenski čoln, ki je po več zaporednih negativnih testih vendarle dobil priložnost nastopa, je bil novi dvojec, sestavljen iz člana bohinjskega kluba Roka Šmita in kajakaša tacenskega kluba Vida Debeljaka. Za skupni nastop sta se odločila malo pred prvenstvom, da bi videla, kakšne so možnosti za odmevnejše rezultate v prihodnosti, saj bo ta disciplina v Parizu del olimpijskega programa.



V petek dopoldne sta veslala v kvalifikacijah 500-metrske razdalje in v cilj svoje skupine priveslala kot peta, s štirimi sekundami in 57 stotinkami zaostanka za vodilnim dvojcem skupine, Ukrajincema Dmitrom Danilenkom in Olehom Kukharikom.



S tem rezultatom sta se Šmit in Debeljak uvrstila v polfinalni del tekmovanja, ki je bil na sporedu popoldne. Drugi nastop dneva se jima ni posrečil. V cilj sta prišla kot deveta, štiri sekunde in 70 stotink za Madžaroma Csabo Erdossyjem in Balintom Kopaszem ter tako končala nastope na tem prvenstvu.

"Verjetno realna slika po dveh mesecih skupnega veslanja"



"Nihče od naju, niti trener, nismo ravno zadovoljni tako s kvalifikacijskim kot polfinalnim nastopom. Je pa to verjetno realna slika po dveh mesecih skupnega veslanja. Šele pred kratkim sem presedlal z 200 na 500 metrov. Zadovoljni nismo, je pa začetek," je povedal Vid Debeljak.



Rok Šmit je dodal: "Odločamo se, da se bova naslednje leto poskušala osredotočiti na 500-metrsko razdaljo v dvojcu. To je nova olimpijska disciplina, v kateri vidiva priložnost in bova poskušala usmeriti vse moči v to, da bi napredovala in se borila z ostalimi."

Špeli Ponomarenko Janić in Anji Osterman je nastop preprečil koronavirus. Foto: Guliverimage

Zakaj se nam to dogaja?



Sprinterji na mirnih vodah so tako končali nastope na največjih tekmovanjih v letošnji sezoni, ki sta jo z osvojenim naslovom evropskih prvakinj v K2 200 metrov v začetku junija zaznamovali Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Slovenki sta se po ponesrečenem nastopu na olimpijskih igrah, ko sta se tik pred ciljem znašli v vodi, pobrali, a zdaj jima je zagodel še covid-19.

"Po res težkih časih, ko so se najine olimpijske sanje končale dva metra pred ciljem, se je bilo težko spet osredotočiti in pripraviti na svetovno prvenstvo, a nam je uspelo. Ob prihodu sem sva se počutili močno. Na žalost je bila oseba, ki je sedela na letalu v naši bližini, pozitivna in okužili smo se tudi mi. Zakaj se nam to dogaja?," je na družbenem omrežju zapisala Ponomarneko-Janićeva, ki je trenutno v hotelski izolaciji na prizorišču SP.