Tominc tretji v kvalifikacijah evropskega prvenstva na Slovaškem

Slalomisti na divjih vodah, ki ta teden tekmujejo na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Liptovskem Mikulašu, so končali še zadnje kvalifikacijske vožnje. Danes je nastopilo devet slovenskih predstavnikov, v polfinale pa je napredovala osmerica. Najboljši rezultat je s tretjim časom med mladinci postavil kajakaš Lan Tominc.

Mladinec Lan Tominc se je v polfinale uvrstil s tretjim časom. Foto: STA

Kajakaš celjskega kluba Lan Tominc je uvodni nastop na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane opravil zelo dobro in dosegel tretji čas. Tako si je brez težav zagotovil nedeljski polfinale. Pred njim sta se zvrstila le Čeh Jakub Krejči in Slovak Matej Blaščik.

V polfinale je v kajakaški konkurenci mladincev napredoval tudi Vid Oštrbenk, ki je bil 16. Le eno mesto je od polfinala po prvi vožnji ločilo Ulana Valanta, ki je bil 21. Nastopil je še v drugo, a prejel štiri kazenske sekunde, ki so ga potisnile na 20. mesto. Tako je s posamičnimi nastopi na tem prvenstvu že končal.

Eva Alina Hočevar edina slovenska predstavnica med mladinkami

S prvo kvalifikacijsko vožnjo in devetim rezultatom je v polfinale zanesljivo napredovala tudi kanuistka Eva Alina Hočevar. V mladinski konkurenci je bila edina slovenska predstavnica med kanuistkami. V kvalifikacijah je bila najhitrejša Čehinja Gabriela Satkova, druga je bila njena rojakinja Tereza Kneblova, tretja pa Britanka Bethan Forrow.

Tudi Eva Alina Hočevar si je zanesljivo priborila nastop v polfinalu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Že s prvo kvalifikacijsko vožnjo so si polfinalni nastop zagotovili vsi trije slovenski kajakaši v konkurenci do 23 let. Niko Testen je bil deveti, Vid Kuder Marušič deseti, Žan Jakše pa 16. Najhitrejši čas je postavil Francoz Mathurin Madore, drugi je bil Slovak Jakub Grigar, tretji pa Avstrijec Mario Leitner.

V konkurenci kanuistk do 23 let je Slovenija imela dve predstavnici. Alja Kozorog je v prvem nastopu postavila 12. čas in se tako že uvrstila v polfinale, Lea Novak pa je naredila napako v povsem zadnjem delu proge, ki ji je prinesla 50 kazenskih sekund, zato je morala nastopiti še v drugo. V drugi vožnji je bila peta in ujela še zadnje mesto med polfinalistkami.

Najhitrejša v tej konkurenci je bila Nemka Zoe Jakob, druga je bila Francozinja Marjorie Delassus, tretja pa Čehinja Tereza Fišerova.

Popoldne bodo na evropskem prvenstvu v Liptovskem Mikulašu ekipne tekme.

Preberite še: