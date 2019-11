Tokič v Minsku do osmine finala, Kožul do drugega kroga

Peter Hribar in Tilen Cvetko sta se poslovila v skupinskem delu tekmovanja.

V igri dvojic sta Hribar in Cvetko prišla do zadnjega kroga predtekmovanja, kjer sta bila od njiju boljša Japonca Hirato Shinozuka in Kaker Sones 3:0 (8, 0, 7). Hribar in Cvetko sta nastopila tudi v konkurenci do 21 let. Hribarja je s 3:1 9, -9, 11, 7) izločil Belorus Vladzislau Rukliatsou, Cvetka pa s 3:2 (-7, 9, -13, 2, 8) Nemec Cedric Meissner.

Slovenci v Minsku brez Darka Jorgiča

Slovenska izbrana vrsta je na mednarodnem odprtem prvenstvu Belorusije v Minsku nastopila brez Darka Jorgiča, ki ga danes z vodilno ekipo nemške Bundeslige čaka dvoboj s petouvrščeno ekipo Werder Bremen.

V glavni žreb tekmovanja sta bila neposredno uvrščena Bojan Tokič, ki je bil drugo postavljeni nosilec, in Deni Kožul, ki je bil šestnajsti nosilec, medtem ko sta Peter Hribar in Tilen Cvetko morala igrati v predtekmovanju. Oba sta v svoji skupini osvojila drugo mesto.

V glavnem žrebu sta tako Tokič kot Kožul uspešno prebrodila prvi krog. Tokič je s 4:1 (12, -10, 8, 5, 4) premagal Julesa Rollanda, v drugem pa je bil s 4:2 (9, -8, -7, 9, 6, 5) boljši še od Rusa Vildana Gadijeva.

Pot v četrtfinale mu je preprečil Francoz Tristan Flore, ki se je uvrstil v polfinale. Po zmagi nad madžarskim Kitajcem Kaiyang Lujem s 4:1 (4, 6, -13, 1, 3) je bil v drugem krogu za Kožula usoden Kitajec Fei Xue.