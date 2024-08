Tofantova izpadla v drugem krogu Olomuca

V prvem krogu je Ana Tofant, ki je na svetovni lestvici na 296. mestu, s 3:0 (9, 9, 10) premagala Grkinjo Malamatenio Papadimitriu, v drugem pa je naletela na 92. igralko sveta Hitomi Sato, ki je v Olomoucu tretjepostavljena nosilka.

"Nisem zadovoljna s svojo igro. Japonka je bila danes resnično premočna, gre za obrambno igralko z zelo kakovostnimi žogami in dobrim napadom. V prvem nizu nisem čutila njenih žog, nato pa sem vsak niz igrala bolje in bolje ter delala manj svojih napak. Pred EP v Linzu me čakata nastopa še na dveh turnirjih WTT Feeder, in sicer v Bolgariji in na Švedskem, v septembru pa se bo začel tudi ligaški del sezone. Tako kot lani tudi letošnjo sezono ostajam v Franciji, kjer bom z ekipo Leers OSTT nastopala v ligi PRO B," je dejala Tofant.

Turnir v Bolgariji bo potekal od 11. do 15. septembra v Panagjurištu, na Švedskem pa od 16. do 21. septembra v Halmstadu. Tudi v Bolgariji bo edina slovenska predstavnica in je že uvrščena v glavni turnir, na Švedskem, kjer bo morala igrati kvalifikacije, pa se ji bo pridružil Peter Hribar.