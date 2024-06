Tjaša Vrtačič peta na evropskem pokalu v triatlonu

Slovenka Tjaša Vrtačič je bila peta na evropskem pokalu v triatlonu, ki je potekal v poljskem Rzeszowu. V sprintu je 750 m plavanja, 20 km kolesarjenja in pet km teka zmogla v uri in 29 sekundah ter je prvo mesto zgrešila za 33 sekund. Zmagala je Italijanka Chiara Lobba (59:56).

"Vesela in precej utrujena končujem poljsko turnejo, na kateri sem bila na treh tekmah evropskega pokala druga in dvakrat peta. Poleg zadovoljstva so mi tekme prinesle tudi veliko točk za izboljšanje uvrstitve na svetovni lestvici. Plavala sem dobro, na kolesu pa se nisem počutila tako močno, kot na prejšnjih tekmah. Zadovoljna sem s tekom, ki se iz tekme v tekmo izboljšuje. V drugem krogu sem tako lahko pospešila in prehitela dve tekmovalki," je pojasnila Vrtačič.

Pred tem je bila na evropskem pokalu 2. junija že peta v Kiecah. V Olsztynu je pred tem začela poljsko turnejo, ko je bila 25. maja druga in je s tem dosegla svoj največji uspeh v karieri. Novembra lani je leta 2000 rojena triatlonka padla s kolesa in si zlomila medenico, šele po treh mesecih pa je nato lahko začela s pravimi treningi.

Naslednjo tekmo bo imela 21. junija na evropskem prvenstvu v akvatlonu, ki bo v Coimbri na Portugalskem. Zatem bo nastopila na svetovnem pokalu v Taszaujvarsosu na Madžarskem 6. julija, kar bo njena glavna tekma prvega dela sezone.