Tesna zmaga za Zalo Trtnik, vrnitev Tjaše Kysselef

Obe mladi telovadki Zala Trtnik in Lucija Hribar sta bili uspešni na minulem evropskem prvenstvu v Antalyi, kjer sta si preko mnogoboja zagotovili tudi nastop na jesenskem svetovnem prvenstvu v Antwerpnu. V Belgiji se bodo delile vozovnice za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

Tjaša Kysselef Foto: Grega Valančič/Sportida Tridesetletna Tjaša Kysselef se je na pokalu Slovenije predstavila na gredi, čeprav je sicer v svetovnem pokalu najbolje nastopala na preskoku. To je bila zanjo prva tekma po lanskem evropskem prvenstvu, na katerem se ji je močno poslabšala poškodba levega kolena, s katero se je spopadala večji del lanske sezone. Zato se je odločila za operativni poseg, zaradi katerega je ostala brez prvega dela sezone, tudi brez prvenstva stare celine. Prihodnji teden bo edina v slovenski vrsti odpotovala na svetovni izziv v Tel Aviv, kjer bo predvidoma nastopila na preskoku.

"Za menoj je prva tekma po operaciji noge. Čeprav sem se kar precej 'tresla' in padla z orodja pri prvem elementu, se mi je nato uspelo zbrati, da sem uspešno prišla do konca sestave. Ne morem ravno reči, da sem zadovoljna, vendar je najtežji korak zdaj za menoj. Z ekipo pa smo osvojile srebrno kolajno," je po tekmi sporočila Kysselef in dodala, da se že veseli naslednjih tekmovanj.

Ekipno tekmo so dobile telovadke Giba Šiške pred Zeleno jamo in Studenci.

Med telovadci je mnogoboj v absolutni konkurenci dobil Jure Podobnik iz Narodnega doma.