Teja Belak v finale s prvo oceno preskoka

Slovenske telovadke so z odliko začele prvi svetovni pokal po dvomesečnem tekmovalnem premoru, ki konec tedna poteka v Osijeku. Teja Belak se je s prvo oceno kvalifikacij na preskoku (13,733 točke) zanesljivo uvrstila v sobotni finale, slovenski uspeh je s tretjim dosežkom kvalifikacij (13,150) dopolnila še Tjaša Kysselef.

Slovenska gimnastična vrsta od četrtka do nedelje nastopa na svetovnem izzivu v Osijeku, ki telovadcem obenem služi kot ogrevanje pred domačim svetovnim pokalom v Kopru od 16. do 19. junija.

Potem ko so v slovenskem gimnastičnem taboru prvi del sezone, svetovni pokal najvišje ravni, končali s skupnim drugim mestom Tjaše Kysselef na preskoku ter tretjim Lucije Hribar na dvovišinski bradlji, na zmagovalni oder pa se je po rojstvu otroka spet vrnila tudi Teja Belak, so drugi del začeli z odliko.

Belakova je oba skoka izvedla zelo zanesljivo in se z velikansko prednostjo pred tekmicami uvrstila med najboljšo osmerico. V sobotni boj za kolajne gre kot prva favoritinja za zmago. Brez težav si je finale priskakala tudi Kysselefova.

In če sta obe izkušeni reprezentantki rutinirano opravili današnjo nalogo, pa se je Hribarjevi zalomilo na dvovišinski bradlji. Po napaki je z deseto oceno 11,966 za las ostala brez finalnega nastopa. Na tem orodju je nastopila tudi Sara King, ki je z 10,733 končala na 20. mestu.

Zadovoljen s preskokom, z bradljo pa ne

"Zadovoljen sem z obema telovadkama na preskoku, obe sta naredili to, kar smo od njiju pričakovali. Z bradljo pa ne morem biti, ker je Lucija spet naredila napako na tem orodju. Čeprav sestavo na treningih izvaja brez težav, rutinirano, ji danes spet ni šlo. S padcem je prejela oceno skoraj 12, brez bi bila lahko povsem v vrhu," je iz Osijeka sporočil selektor Andrej Mavrič.

Brez finalnega nastopa je ostal tudi Luka Kišek (12,150); na konju z ročaji je bil 19., medtem ko se bo Luka Bojanc na krogih za najboljšo osmerico boril v petek.

Drugi dan kvalifikacij Hribarjevo čakata še nastopa na gredi in parterju, na gredi bo tekmovala še Kysselefova, na parterju pa Kingova.

Finali so na sporedu v soboto in nedeljo; že uvodni dan finalov pa ima Slovenija z Belakovo in Kysselefovo na preskoku v ognju kar dve železi za zmago.

