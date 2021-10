Ekipa ameriškega nogometa Tampa Bay Buccaneers je svojega nekdanjega trenerja Jona Grudna, strokovnjaka slovenskih korenin, umaknila iz svojega kroga časti. Razlog so njegove rasistične in homofobne izjave iz leta 2010, ki so jih razkrili v časnikih The Wall Street Journal in New York Times, poroča dpa.

Gruden, ki je v Tampi deloval šest let (od 2002 do 2008) in jo v NFL tudi popeljal do naslova prvaka, je zaradi razkritja izjav pred dvema dnevoma odstopil z mesta trenerja Las Vegas Raiders.

"Tampa Bay Buccaneers se že vrsto let zavzemajo za namenske spremembe na področju rasnih odnosov, enakosti spolov, raznolikosti in vključenosti. Čeprav priznavamo prispevek Jona Grudena na terenu, so njegova dejanja izven njega v nasprotju z našimi temeljnimi vrednotami. Zato ne bo več ostal član našega obroča časti," so v izjavi za javnost zapisali predstavniki Tampe.

Kot je poročala AFP, je v novinarskem zapisu za opis vodje sindikata igralcev DeMauricea Smitha uporabil rasistične besede, za Smitha je dejal, da ima ustnice velikosti Michelinovih pnevmatik, kar naj bi bila žalitev temnopoltih ljudi. Nacionalna nogometna liga je njegove besede obsodila kot grozljive, odvratne in v celoti v nasprotju z vrednotami lige NFL.

Foto: Guliverimage

Sam pravi, da prispodoba ni bila povezana z rasizmom

"Sramujem se svojega izražanja, a moja prispodoba ni bila v povezavi z rasizmom," je dejal Gruden, ki se je Smithu že neposredno opravičil.

Gruden je skozi karieri nasploh dvigoval prah s svojimi izjavami in zapisi. Tako je nasprotoval igralcem, ki so protestirali ob igranju ameriške himne, zahteval kazen za njih, uporabljal je opazke proti ljudem drugačne spolne usmeritve, se posmehoval komunikaciji igralcev s sodnicami ...