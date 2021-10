Američan slovenskih korenin zaradi pritiskov po rasističnih izjavah odstopil

Jon Gruden, trener ekipe ameriškega nogometa Las Vegas Raiders, je zaradi pritiskov po rasističnih in homofobnih izjavah v svojih elektronskih sporočilih odstopil s položaja. "Rad imam Raiderse in nočem biti več motnja. Žal mi je. Nikogar nisem želel prizadeti," je sporočil trener slovenskega rodu.

Jon Gruden je v elektronskem sporočilu za opis vodje sindikata igralcev DeMauricea Smitha uporabil rasistične besede. Za Smitha je dejal, da ima ustnice velike kot Michelinove pnevmatike, kar naj bi bila žalitev temnopoltih ljudi. Vodstvo lige NFL je njegove besede obsodilo kot grozljive, odvratne in v celoti v nasprotju z vrednotami lige.

Gre za elektronsko sporočilo izpred desetih let, ki pa je v javnost prišlo pred nekaj dnevi. "Sramujem se svojega izražanja, a moja prispodoba ni bila v povezavi z rasizmom," je pretekli konec tedna dejal Gruden, ki se je Smithu že neposredno opravičil.

Foto: Guliverimage Gruden, Američan slovenskih korenin, rojen leta 1963 v zvezni državi Ohio, je znan po zelo namazanem jeziku med tekmami. Leta 2003 je s Tampa Bay Buccaneers osvojil Super Bowl. Po sezoni 2008 je opustil trenerski posel in se za milijonske zneske podal v komentatorske vode. Bil je eden najbolj priljubljenih komentatorjev ameriškega nogometa v ZDA. Leta 2018 pa so ga Raiders, ko so se iz Oaklanda preselili v Las Vegas, le prepričali, da se vrne ob rob zelenice.

Liga je v ponedeljek objavila še več njegovih spornih elektronskih sporočil iz obdobja med letoma 2011 in 2018. V njih je nasprotoval igralcem, ki so protestirali ob igranju ameriške himne, zahteval kazen za njih, ljudem drugačne spolne usmeritve namenjal opazke, se posmehoval komunikaciji s sodnicami. Eden od naslovnikov teh elektronskih sporočil je bil nekdanji predsednik ekipe Washington Football Team Bruce Allen. Za Raiderse sicer igra Carl Nassib, edini igralec v ligi, ki je odkrito priznal, da je gej.

Pritiski so se tako stopnjevali in v noči na torek je podal odstopno izjavo. "Rad imam Raiderse in nočem biti več motnja. Hvala vsem igralcem, trenerjem, osebju in navijačem. Žal mi je. Nikogar nisem želel prizadeti," je zapisal v sporočilu za javnost. Lastnik kluba Mark Davis je njegov odstop sprejel. Za ekipo, ki je sezono začela s tremi zmagami, na zadnjih dveh tekmah pa izgubila, je to velik udarec, saj Gruden vendarle velja za enega najboljših trenerjev.