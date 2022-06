Tako navdušena, da ni mogla zatisniti očesa: Mogoče sem spala dve uri ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

21-letna ameriška plezalka Natalia Grossman je lani v Moskvi ob odsotnosti Janje Garnbret osvojila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju in dve leti zapored zmagala v skupnem seštevku balvanov. Odlična, druga, je bila tudi v skupnem seštevku težavnosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Enaindvajsetletna ameriška plezalka Natalia Grossman v pogovoru za Sportal o vrnitvi Janje Garnbret v tekmovalno areno športnega plezanja, pozitivnih posledicah njenih uspehov in utrujenostjo, ki sledi hitremu tekmovalnemu ritmu.

Grossmanova v pogovoru za Sportal. Foto: Grega Valančič/Sportida Enaindvajsetletna Natalia Grossman je nesporno prvo ime balvanskega plezanja zadnjih dveh sezon. Resda ob odsotnosti prve dame reševanja balvanskih problemov Janje Garnbret, ki je lani v olimpijski sezoni zelo selektivno izbirala tekme, letos pa nastopila samo na eni balvanski tekmi in tam zmagala, a bo v statistiki Američanka vseeno zapisana kot svetovna prvakinja v balvanih leta 2021 in dvakratna zaporedna zmagovalka skupnega seštevka v tej kreativni plezalni disciplini.

Večno nasmejana, a v pogovoru dokaj zadržana Američanka, študentka psihologije in podjetništva, je v petek v nevihtnem Innsbrucku dosegla peto zaporedno zmago v balvanskih tekmah te sezone (Garnbretova je v sezoni 2019 zmagala na vseh šestih balvanskih tekmah) in še drugo leto zapored dvignila lovoriko za skupno zmago na balvanih. Dan pozneje se je suvereno, z osvojenim vrhom, prebila v finale prve tekme težavnostnega plezanja v tej sezoni. Za kratek pogovor smo jo ustavili po polfinalnem nastopu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako je biti tako dominanten, kot ste vi na balvanih zadnji dve sezoni, resda ob odsotnosti Janje Garnbret, pa vendar.

Težko opišem. Vedno sem si želela biti ena najboljših plezalk na svetu in nestrpno čakam, kaj bo prinesla prihodnost.

Ste veseli vrnitve Janje Garnbret na tekmovanja ali je ravno obratno?

Seveda, zelo sem vesela, želela bi si tudi, da bi se Janja udeležila več balvanskih tekem, saj se mi zdi, da so postavitve smeri takrat težje in ko so, je plezanje še precej bolj vznemirljivo.

Janja Garnbret se je po več kot dvomesečni odsotnosti s tekmovanj, na tekmovalno sceno vrnila v Innsbrucku. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vaš meteorski vzpon se je začel maja lani, ko ste v Salt Lake Cityju ob prisotnosti Garnbretove zmagali, od takrat vam je šlo skoraj brez napak. Drugo leto zapored ste zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v balvanih, septembra lani ste osvojili svoj prvi naslov svetovne prvakinje, za preštevanje zmag v svetovnem pokalu so že potrebni prsti obeh rok. Kako vam je uspeh spremenil življenje? Kakšen status uživa plezanje v ZDA?

Plezanje v ZDA ne sodi ravno med športe z visokim profilom, je pa res, da me zdaj pozna vedno več ljudi in da se v plezalnih telovadnicah ljudje kar naprej želijo fotografirati z menoj.

Kaj vam je uspeh prinesel po finančni plati?

Seveda, tudi to se je izboljšalo, zdaj se končno lahko posvečam samo plezanju.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Začenja se nova sezona v težavnostnem plezanju. Kako visoke cilje ste si zadali? Lansko sezono ste končali na odličnem 2. mestu.

Če sem povsem iskrena, z glavo še nisem povsem pri težavnosti. Do zdaj sem bila tako osredotočena na balvane, da potrebujem še trenutek, da preklopim v drugo disciplino. Res grem korak za korakom. Za začetek sem se želela zgolj prebiti v finale in s tem sem zadovoljna. V finalu bo nova priložnost. Sicer sem neskončno utrujena od zadnje balvanske tekme in komaj čakam na počitek.

Finala balvanske in težavnostne tekme v Innsbrucku sta razprodana že od srede. Foto: Grega Valančič/Sportida

Petkov večer se je zavlekel, sobotne kvalifikacije so se začele že ob 9. uri. Koliko ste se sploh uspeli naspati?

Ne kaj dosti, mogoče sem spala vsega skupaj dve uri. Tako sem bila vznemirjena od vsega skupaj, da enostavno nisem mogla zatisniti očesa. Na dan tekme sem se zbudila že ob 3.45, tako da je za mano res dolg dan in nujno potrebujem počitek (smeh).

Finale s tremi slovenskimi predstavniki (Janjo Garnbret, Vito Lukan in Luko Potočarjem) bo danes ob 19. uri.