Tako nasmejanih obrazov že dolgo ne #video

Tekma v kajaku in kanuju na divjih vodah

V Tacnu je v nedeljo potekala prva tekma po koronavirusu. Med tekmovalci je bilo videti veliko nasmejanih obrazov, saj so se lahko po dolgem času spet srečali in pomerili med seboj. Na tekmi so bili tudi vsi naši najboljši, med njimi tudi Peter Kauzer, ki je zmagal med kajakaši. Prvo mesto so v svojih kategorijah osvojili še Jure Lenarčič, Urša Kragelj in Eva Alina Hočevar.

Lahko rečemo, da je organizatorjem (Kajakaška zveza Slovenije op. p.) uspelo izpeljati dobro tekmo, saj so prišli skoraj vsi najboljši. Če tekma ni štela za nič, zmagovalec je dobil "pokal korona", pa so vseeno vsi z zanimanjem pogledovali na rezultatski semafor in preverjali svoje čase.

Tekmovalci sicer niso imeli prav veliko časa za priprave na tekmo, saj so zanjo izvedeli šele pred enim tednom. Vseeno smo lahko videli nekaj lepih voženj, a so vsi nastopajoči v en glas poudarjali, da so še daleč od želene forme. Eden izmed njih je bili tudi Peter Kauzer, ki je zmagal med kajakaši in brez dvoma dokazal, da zna še vedno hitro veslati. Med kanuisti je zmagal Jure Lenarčič, med kajakašicami Urša Kragelj, med kanuistkami pa je zmagala Eva Alina Hočevar.

Urša Kragelj: Zdi se mi, da sem tekmovala včeraj

Urša Kragelj si je v prejšnji sezoni poškodovala ramo. Tekmovala ni kar enajst mesecev. Zdaj pa je zmagala že na prvi tekmi, kjer je bila njena glavna tekmica Eva Terčelj. "Zelo dolgo sem bila odsotna, a se mi zdi, da sem še včeraj tekmovala. Občutki so ostali in vesela sem, da so se tekme spet začele," je po tekmi dejala primorska kajakašica.

Na tekmi, ki je bila za gledalce zaprta, je nastopilo preko 70 tekmovalcev. Organizator je velik izziv, s katerim se je spoprijel, dobro izpeljal.

"Tekmovalci niso imeli več prave motivacije in na neki način smo morali ukrepati. Eden od ukrepov je, da organiziramo tekmo. To je prva tekma pri nas, tako da orjemo ledino," je v petek s ponosom in kančkom previdnosti razlagal Fedja Marušič.