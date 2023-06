"Fantastično. Ne dojemam, kaj se je zgodilo. Presrečna sem. Vsak si lahko samo želi, da bi prvo kolajno dobil prav na tako veliki tekmi, kot je domača tekma svetovnega pokala," je s solzami sreče v očeh v prvi izjavi za TV Slovenija povedala Eva Alina Hočevar. Z dobrim finalnim nastopom in težavami favoritk ("nepremagljiva" Avstralka Jessica Fox je izpustila deseta vrata in bila šele deseta) je osvojila tretje mesto. Na savskih brzicah sta bili hitrejši samo Nemka Elena Lilik in Ukrajinka Viktorija Us. "Že ko sem se uvrstila v finale, se mi je manjši kamen odvalil iz srca. Ko je bila samo še ena ura do finala, sem si rekla, zdaj se pa zberi, pa pojdi po to, kar si želiš. Verjela sem, če odpeljem dobro, da bo dovolj. Moram priznati, ko sem prišla v cilj, se mi je zdelo, da za peterico bo, za medaljo pa ne, ampak se je vse potem malo obrnilo in prišla sem do svoje prve medalje. Občutki so izjemni."

"Štiri vožnje v enem dnevu so kar naporen zalogaj. Tudi mene je osebno malo skrbelo, če bom imela dovolj moči. Ampak celo zimo treniraš zato, da boš dobro pripravljen. Se mi zdi, da sem letos fizično zelo dobro pripravljena in moram reči, da mi je še zmeraj ostalo dovolj energije. Po drugi strani pa, ko prideš na start, ti energija kar pride, ker to vzdušje in še domača proga, domači navijači ti dajo dodatno podporo in moč. Hvala vsem, ki ste prišli," je še dodala Hočevarjeva. Za zmagovalko je zaostala za 6,03 sekunde.

Luka Božič Foto: Nina Jelenc Luka Božič je nato zmagal na moški tekmi za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Ekipni uspeh je na domačih brzicah s tretjim mestom dopolnil Benjamin Savšek. Med njiju se je na drugo mesto vrinil Američan Zachary Lokken. Po odlični vožnji Lokkena, ki je prevzel vodstvo za dobre tri sekunde, je zatem s svojo odlično predstavo odgovoril Božič, saj je bil še dobro sekundo hitrejši. Francoz Yohann Senechault se ni vmešal v boj za zmago, tako da je Božič na vrhu čakal le še svojega reprezentančnega kolega. Ta je bil sicer eden izmed treh finalistov, ki si je nabral kazenske sekunde, a je tacenskimi brzicami dovolj dobro opravil, da si je še zagotovil najnižjo stopničko na odru za zmagovalce. Za Božičem je na koncu zaostal za 2,85 sekunde.

Kako si je trojica priborila finalni nastop

Ženski polfinale se ni začel v idealnih vremenskih razmerah, saj je začelo najprej močno pihati, nato še deževati. Razmere so se v drugi polovici tekmovalk le postopoma izboljšale. Zahtevne razmere niso preveč zmotile prvega slovenskega polfinalnega nastopa, saj je Lea Novak v cilju prevzela vodstvo, a njena vožnja na koncu ni zadostovala za finale in je končala na 17. mestu. Kot zadnja Slovenka je nastopila Alja Kozorog, a se je dvakrat dotaknila vratnic in je bila 19.

Naslednja od Slovenk je bila v polfinalu na poti Eva Alina Hočevar. Ta je v cilj priveslala z enim dotikom in na tretjem mestu, tako da je morala za potrditev v finale še malo počakati. Na koncu je končala na sedmem mestu in si priborila vožnjo v finalu. "Zelo, zelo sem vesela, ponosna, srečna. Je lepa popotnica za nadaljevanje sezone. Pred mano je sicer še finale, še to moram zgristi, predvsem pa uživati in pokazati, kar znam. Želim si, da bi mi uspel dober nastop. Če naredim vožnjo, ki jo znam, lahko sežem tudi po medalji," je po polfinali vožnji dejala 21-letnica.

Benjamin Savšek Foto: Nina Jelenc Benjamin Savšek je z domačimi brzicami odlično opravil in v cilju prevzel vodstvo, nato pa je čakal na še zadnje štiri polfinaliste, a ga nobeden od preostalih ni premagal. Za njim je zaostal tudi njegov rojak Luka Božič, ki je kljub enemu dotiku vratc končal na tretjem mestu. Od Slovencev je sicer prvo progo preizkusil Nejc Polenčič, a se v tokratnem polfinalu ni preveč izkazal in z 52 kazenskimi sekundami končal na predzadnjem 29. mestu.