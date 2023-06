Danes so v Tacnu kvalifikacije tretje tekme letošnje sezone za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah opravili tudi kajakaši in kajakašice. Ti so bili enako uspešni kot kanuisti in kanuistke v četrtek. V ženski konkurenci so napredovale Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, v moški pa Lan Tominc, Žiga Lin Hočevar in Peter Kauzer.

Najuspešnejša je bila Eva Terčelj, ki je prvo kvalifikacijsko vožnjo končala na drugem mestu. Za najhitrejšo Avstralko Jessico Fox je zaostala za 24 stotink sekunde. Po prvi vožnji si je sobotni polfinalni nastop zagotovila tudi Ajda Novak. S štirimi kazenskimi sekundami je končala na 13. mestu.

Ajda Novak Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"Sem zelo zadovoljna s to kvalifikacijsko vožnjo. Predvsem, kako mi je uspelo najti to hitrost in kako sem uspela odveslati. Je nekaj, na čimer lahko gradim in grem z dobrimi občutki naprej," je v izteku po kvalifikacijski vožnji dejala Terčelj.

Tudi Eva Alina Hočevar se je uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V drugo kvalifikacijsko vožnjo je morala Eva Alina Hočevar, ki je bila 22. in ji je malo zmanjkalo za neposredno uvrstitev v polfinale. V drugi vožnji je zasedla šesto mesto, kar je bilo dovolj za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje.

V moški konkurenci so se v prvi vožnji izkazali vsi trije slovenski kajakaši in si zagotovili polfinalni nastop. Najvišje je končal Lan Tominc na petem mestu, za najhitrejšim Giovannijem De Gennarom iz Italije je zaostal za 1,03 sekunde.

Lan Tominc Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Žiga Lin Hočevar je prvo kvalifikacijsko vožnjo končal na desetem, Peter Kauzer pa na 19. mestu.

Polfinale kajakašev in kajakašic bo na vrsti v soboto ob 8.30. Finale se bo začelo ob 11.30. Peter Kauzer Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Žiga Lin Hočevar Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Kanuisti in kanuistke so kvalifikacijski del opravili v četrtek in jih danes čakata polfinale in finale. Ob 14. uri bodo na sporedu polfinalne vožnje, finalne pa ob 16.45.

Vseh šest slovenskih predstavnikov bo danes veslalo v polfinalu. V ženski konkurence bodo tekmovale Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak, v moški pa Luka Božič, najhitrejši v prvi kvalifikacijski vožnji, Benjamin Savšek in Nejc Polenčič.

