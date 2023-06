Anže Urankar je svetovni prvak, Cof in Oven srebrna

Na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Augsburgu je kajakaš Anže Urankar priveslal do naslova svetovnega prvaka, Simon Oven je uspeh dopolnil z drugim mestom, drugi pa je bil tudi kanuist Blaž Cof. Nejc Žnidarčič je osvojil četrto mesto, Ana Šteblaj pa je bila šesta. Popoldne sledijo še ekipne vožnje, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Ljubljanski kajakaš Anže Urankar je sredi maja v Skopju postal evropski prvak v sprintu na divjih vodah, danes pa si je na brzicah reke Lech v Augsburgu priveslal še zlato kolajno v sprinterskem finalu svetovnega prvenstva. To je za 26-letnika drugi naslov svetovnega prvaka, prvič je konkurenco pokoril leta 2017, ko je svetovno prvenstvo gostil francoski Pau, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

"Super. Res sem zadovoljen. Sploh zato, ker mi včeraj ni in ni steklo. Danes pa je res šlo, sploh zgoraj je šlo noro! Čoln je šel tako, kot je moral iti. Res sem vesel, da mi je uspelo. Spodaj me je malo pobralo. Zdi se mi, da sem zgoraj preveč dodajal, spodaj pa sem se komaj privlekel v cilj. Ampak bilo je dovolj. Dobra vožnja, končno mi je uspelo. Na nekaj zadnjih svetovnih prvenstvih sem bil pripravljen za najboljše tri, pa sem vedno nekaj zgrešil," je po uspehu za zvezo povedal Urankar.

V finalu smo videli kar precej napak, ki so številne tekmovalce oddaljile od kolajn. "Proga je tehnično zahtevna, poleg tega pa se ti mora tudi voda 'narediti', saj se meša in niha. Ni tako kot na naravni reki," je pojasnil novi svetovni prvak.

Za Urankarja ne bo predaha. V letošnjem letu si je namreč zagotovil tudi mesto v reprezentanci sprinta na mirnih vodah, tako da ga že čakajo priprave na nastop na evropskih igrah, ki se bodo v Krakovu začele 21. junija.

Na zmagovalnem odru skupaj z Ovnom

Anžetu se je najbolj uspel približati Simon Oven, s katerim tudi skupaj trenirata. Oven je maja drugo mesto kljub poškodbi osvojil že na evropskem prvenstvu v Skopju, le da je bil takrat drugi v klasičnem spustu. V klasiki je bil leta 2018 tudi svetovni prvak. V sobotnih kvalifikacijah je naredil napako, tako da si je mesto v finalu zagotovil z drugo vožnjo, v nedeljskem finalu pa mu je uspel odličen nastop.

Simon Oven je zaostal le za rojakom. Foto: Nina Jelenc

"Super. Vedel sem, da je vse mogoče. Proga je zelo zahtevna, voda se stalno spreminja. Zelo sem zadovoljen. Večjih napak nisem naredil. Startal sem na vse ali nič, da zletim s proge ali pa bo uspelo. In uspelo je! Za to progo sem montiral nožne opore, s katerimi v klasiki sicer ne veslam. Na divji vodi bi me brez opor bolj premetavalo, z oporami pa sem bolje držal čoln in imel boljši sprint," je v izjavi za zvezo razmišljal Oven.

Žnidarčič brez odličja

Na kolajno in tudi naslov svetovnega prvaka je ciljal Nejc Žnidarčič, ki je želel doseči prav poseben mejnik. Na progi, kjer je leta 2011 osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka, je lovil sedmo zlato kolajno s svetovnih prvenstev, kar bi ga uvrstilo na prvo mesto lestvice najboljših spustašev na divjih vodah. S šestimi naslovi si sedaj vrh deli s kanuistoma Vladijem Panatom in Emilom Milihramom.

Tokratna vožnja Žnidarčiču ni uspela brezhibno in v močni konkurenci je tokrat zasedel četrto mesto, za reprezentančnim kolegom Anžetom Urankarjem je zaostal za sedem desetink. Kolajna se mu je izmuznila za manj kot pol sekunde. Med slovensko trojico se je uvrstil Francoz Luca Barone, ki je osvojil bronasto medaljo, so zapisali pri Kajakaši zvezi Slovenije.

Cof le za Francozom

Uspeh je v družbi reprezentančnih kolegov in družine proslavljal tudi kanuist Blaž Cof, ki je priveslal do srebrne kolajne. Tekmovalec, ki je bil v preteklosti tudi član slalomske reprezentance, se je pred časom zaradi družinskih in službenih obveznosti poslovil od tekmovalnega kanuja, a je bila ljubezen premočna.

Kanuist Blaž Cof je bil drugi. Foto: Nina Jelenc

Vrnil se je več kot odlično, saj je kolajno osvojil že na majskem evropskem prvenstvu, tudi tam je bil drugi v sprinterski preizkušnji. Obakrat je s progo bolje opravil mladi Francoz Charles Ferrion. Tokrat je Cof na drugem mestu za zmagovalcem zaostal za 73 stotink, tretje mesto pa je osvojil Čeh František Salaj.

"Res sem zadovoljen, sploh ker je takšna proga, da se ti lahko zgodi marsikaj in moraš imeti tudi malo sreče, nekaj pa pripomorejo tudi izkušnje. Vožnja ni bila popolna, a sem grizel do konca in naredil, kar sem lahko. Drugo mesto je rezultat, s katerim sem zelo zadovoljen. Francoz je letos res superioren. Moral bi imeti popolno vožnjo, da bi prišel na prvo mesto. Pred mano je bil skoraj osem desetink, kar je zelo dober čas," je po tekmi dejal Cof.

Ana Šteblaj je bila šesta. Foto: Nina Jelenc

Šteblajeva šesta

Dober rezultat je dosegla tudi kajakašica Ana Šteblaj, ki je na koncu priveslala do šestega mesta. Za zmagovalko in novo svetovno prvakinjo je zaostala za dve sekundi in 43 stotink. Najboljša je bila Čehinja Marie Nemcova, ki je zmagala tudi na evropskem prvenstvu, drugo mesto pa sta si z enakim časom delili Italijanka Giulia Formenton in Francozinja Lise Vinet.

Po tekmi je Ana povedala: "Proga je res precej bolj zahtevna od vseh ostalih. Vožnja se mi je zdela dobra. V spodnjem delu morda nisem bila dovolj natančna, ampak na koncu vse skupaj je bilo dobro. Sem zadovoljna."

Popoldne sledijo še ekipne tekme, kjer bodo kajakaši med glavnimi favoriti za zlato kolajno, na startu pa bomo imeli tudi ekipo kajakašic.