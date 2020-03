Svetovno prvenstvo v snookerju preloženo na julij ali avgust

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna serija snookerja (WST) in njen šef Barry Hearn sta v izjavi za javnost sporočila, da je zaradi pandemije novega koronavirusa letošnje svetovno prvenstvo v snookerju prestavljeno. To tradicionalno poteka v Sheffieldu, natančneje v Crucible Theatru.

Kvalifikacije za največji dogodek v svetu snookerja bi se morale začeti 8. aprila, glavni dogodek pa od 18. aprila naprej, a so se zaradi nevarnosti širjenja covida-19 odločili, da poskusijo z nadomestnim terminom bodisi julija bodisi avgusta, če bo to mogoče.

"To so zahtevni časi za vse nas, ampak odločeni smo, da jih bomo premagali. Trenutno razpravljamo o možnostih, da bi SP izvedli pred praznimi tribunami, več o tem pa bo znano naslednji teden," so besede Hearna zapisali na uradni spletni strani WST.

V kvalifikacijah in glavnem delu žreba ima sicer pravico nastopa 144 najboljših igralcev. Glavni del SP bi moral po sprva predvidenem sporedu potekati med 18. aprilom in 4. majem.