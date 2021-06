Sun Yang po novem suspenzu brez olimpijskih iger v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trikratni plavalni olimpijski prvak Kitajec Sun Yang ne bo nastopil na olimpijskih igrah v Tokiu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani je namreč po novi obravnavi kitajskega plavalca suspendiralo za štiri leta in tri mesece.

Cas je konec februarja lani 29-letnega Suna Yanga kaznoval z osemletno prepovedjo nastopanja, športnikovi odvetniki pa so se nato pritožili na švicarsko zvezno sodišče, ki je lani decembra začasno razveljavilo suspenz.

Pri Wadi so takrat napovedali nove ukrepe, s katerimi so želeli dodatno osvetlili primer zlorabe prepovedanih sredstev, ko se je primer vrnil na Cas pred novim odborom. Ta je zaslišanja opravil konec maja, danes pa sporočil, da je Kitajec kršil člena 2.3 in 2.5 novega, letošnjega dopinškega kodeksa Mednarodne plavalne zveze (Fina).

Septembra 2018 je kitajski plavalec na svojem domu na Kitajskem zavrnil testiranje in ni dovolil odvzema urina in krvi (2.3, 2.5), zaradi česar si je prislužil štiriletno prepoved nastopanja, obenem pa je dodatne tri mesece kazni prejel zaradi že predhodnega dopinškega prekrška. Prvi kitajski olimpijski prvak v plavanju (London 2012, 400 in 1500 m) je namreč že leta 2014 prestal trimesečni suspenz zaradi pozitivnega testa na poživilo trimetazidin.

Yanga so posledično kaznovali s prepovedjo nastopanja do 28. maja 2024, kazen pa je začela veljati 28. februarja 2020. Kljub izrečeni kazni mu ne bodo odvzeli zadnjih zlatih medalj na SP na 200 in 400 metrov prosto na prvenstvu v Gwangjuju 2019, ki si jih je priplaval v obdobju po zavrnitvi dopinške kontrole.