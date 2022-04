Sprinterji na Bledu tekmovali na izbirni tekmi

Bled je danes gostil izbirno tekmo v sprintu na mirnih vodah, ki je dala nekaj odgovorov, v kakšni formi so naši tekmovalci in tekmovalke po zimskem delu priprav. Ekipa, ki bo odpotovala na svetovna pokala na Češkem in Poljskem je že znana, medtem ko bo končna podoba ekipe za evropsko prvenstvo mlajših članov znana v prihodnjih tednih.

Sprinterji na mirnih vodah so danes na Bledu nastopili na treh tekmovalnih razdaljah - 200, 500 in 1000 metrov - in pokazali, v kakšni formi so trenutno. V ženski konkurenci je tako na 200- kot na 500-metrski razdalji slavila Anja Osterman, ki se je po lanski sezoni odločila za spremembo in sedaj trenira s slovaško ekipo. Tokrat je veslala v čolnu slovaške tekmovalke Mariane Petrušove, saj Anja nov čoln pričakuje v prihodnjih tednih.

"V čolnu se počutim dobro, veselim se vseh treningov"

"Glede na to, da sem se po lanski sezoni odločila, da grem po svoji poti in je bila to kar rizična odločitev, mislim, da se je obrestovalo. V čolnu se počutim dobro, veselim se vseh treningov. Mislim, da so današnji rezultati le pika na i, da sem na dobri poti, tako da sem res zadovoljna. Nekaj novega je, ne vem točno, kaj pričakovati. Nočem si postaviti previsokih ciljev, da ne bi bila razočarana. Na svetovnih pokalih sem že bila v finalih, tako da bom videla, česa sem zmožna letos," je povedala Ostermanova.

Na 500 metrov je Ostermanova zmagala skoraj s petimi sekundami naskoka pred Mio Medved, tretja pa je bila Špela Ponomarenko Janić.

Tudi na 200 metrov je bila najboljša Anja Osterman, na drugo mesto pa je s sekundo in šestimi stotinkami zaostanka priveslala Špela Ponomarenko Janić. Tretja je bila Mia Medved.

Špela Ponomarenko Janić: Potrebovala sem čas, da se telo regenerira, resetira in potem sem se odločila, da bom nadaljevala. Foto: Reuters

Tako kot njena mlajša kolegica iz odličnega dvojca, ki sta nas lani navdušili z naslovom evropskih prvakinj, je tudi Ponomarenkova v novo sezono vstopila drugače kot sicer. Po mnogih letih odrekanj in trdega treninga se je tokrat odločila za drugačen pristop.

Potrebovala je čas, a se odločila, da nadaljuje

"Letos nisem vedela, kaj lahko pričakujem, saj sem trenirala precej manj kot v prejšnjih letih. Čez zimo 3 do 4-krat tedensko, ampak sem potrebovala nekaj časa zase. Potrebovala sem čas, da se telo regenerira, resetira in potem sem se odločila, da bom nadaljevala. Pomagal mi je trening pri Rehabo centru v Divači. Že nekaj mesecev jih obiskujem in skrbijo, da bo moje telo čim bolj funkcionalno, da se vrne v normalo. Ugotovila sem, da imam veliko mišic, ki jih ne uporabljam in ne znam uporabljati. Zdaj delamo na teh minimalnih stvareh, ki mi bodo, tako verjamem, pomagale pri nadaljnji karieri in veslanju," meni Ponomarenko Janićeva.

V moški konkurenci pa ...

V moški konkurenci je na najkrajši, 200-metrski, razdalji slavil Vid Debeljak, ki je bil 59 stotink hitrejši od Roka Šmita, na tretje mesto pa je priveslal Tit Faletič. Na 500 metrov je zmagal Rok Šmit, in sicer 1,46 sekunde pred Vidom Debeljakom, medtem ko je bil Jošt Zakrajšek tretji.

Nekdanji divjevodaš Zakrajšek je zmagal na 1000-metrski razdalji, imel je dobre tri sekunde in pol naskoka pred Titom Faletičem, Matija Preskar pa je prišel do tretjega mesta.

V konkurenci mlajših članov na 500 metrov je zmagal Tit Faletič, pred Jakobom Stojanovičem in Anžetom Pikonom, v mladinski konkurenci je bil najboljši Matevž Manfreda, na drugo mesto se je uvrstil Tjaš Til Kupsch, na tretje pa Santiago Leban Parada. Med mladinkami je Nika Ozimc zmagala, drugo in tretje mesto pa sta si priveslali Tia Prešeren in Tia Šilc. Tudi na 200- in 1000-metrski razdalji med mladinci je bil vrsti red med kajakaši povsem enak kot na 500 metrov, torej Matevž Manfreda pred Kupschem in Lebanom Parado, med kajakašicami pa je na 1000 metrov zmagala Manca Mikelj, pred Tio Prešeren in Tio Šilc, medtem ko je bila na 200 metrov Nika Ozimc boljša od Tie Prešeren in Tie Šilc.

Ekipa, ki bo predlagana v potrditev za nastop na svetovnih pokalih v Račicah in Poznanju, je sestavljena iz kajakašic Anje Osterman in Špele Ponomarenko Janić, ki bosta nastopili v kajakaškem enojcu na 200 in 500 metrov, dvojca Vid Debeljak - Rok Šmit, ki bo veslal na 500 metrov, in kajakaša Jošta Zakrajška, ki bo startal na 1000 in 5000 metrov.Sprinterje v članski konkurenci poleg dveh svetovnih pokalov čaka še svetovno prvenstvo v Kanadi v začetku avgusta in evropsko prvenstvo v okviru EP več športov v Münchnu v drugi polovili avgusta.

