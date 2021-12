Švicarji so odločili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odermatt in Benčičeva športnika leta v 2021 v Švici

Alpski smučar Marco Odermatt in teniška igralka Belinda Benčič sta bila izbrana za športnika oziroma športnico leta 2021 v Švici. Tradicionalna podelitev nagrad je potekala na letni podelitvi v nedeljo v Zürichu.

Za ekipo leta so izbrali švicarsko nogometno reprezentanco, ki je navdušila z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo 2022 v Katarju ter zlasti z zmago proti svetovni prvakinji Franciji, ki jo je izločila na poti v četrtfinale na letošnjem evropskem prvenstvu.

Trener leta je trener gorskih kolesarjev Edmund Telser, nagrado za obetavno športnico leta je prejela 21-letna biatlonka Amy Baserga, nagrado za najkoristnejšega igralca pa je pripadla vratarju švicarske nogometne reprezentance Yannu Sommerju, Marcel Hug pa je prejel nagrado za najboljšega paraolimpijskega športnika leta 2021.

Olimpijska prvakinja

Glavni nagradi v kategorijah športnik in športnica leta sta pripadli 24-letnima vrstnikoma alpskemu smučarju Odermattu in teniški igralki Benčičevi.

Benčičeva je blestela na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu z osvojeno zlato kolajno v ženski posamični konkurenci in v paru z Viktorijo Golubić z osvojenim srebrom v konkurenci ženskih dvojic. Benčičeva je bila leta 2013 že razglašena za novinko leta.

Marco Odermatt je najbolj prepričal med moškimi športniki. Foto: Guliver Image

Zimsko obarvan moški vrh

Nekdanji petkratni svetovni mladinski prvak Odermatt je za svoj prvi naziv športnika leta v glasovanju premagal smukaškega veterana Beata Feuza. Odermatt je v letu 2021 dosegel pet zmag, vključno z zmago na sobotnem veleslalomu v Val d'Iseru. Minulo sezono je v seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev končal na drugem mestu.

Teniški as Roger Federer je sedemkrat prejel nagrado za športnika leta v Švici (2003, 2004, 2006, 2007, 2012, 2014 in 2017). Od leta 1972 podeljujejo ločeni nagradi za športnika in športnico leta.