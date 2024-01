Pred plavalci je velik izziv: v prvi vrsti bodo lovili olimpijsko normo za Pariz

Špela Perše (na fotografiji), Katja Fain in Nik Peterlin so že odpotovali na svetovno prvenstvo.

Špela Perše (na fotografiji), Katja Fain in Nik Peterlin so že odpotovali na svetovno prvenstvo. Foto: Guliverimage

V Dohi se v četrtek z nastopi umetnostnih plavalk in skakalcev v vodo začenja svetovno prvenstvo v plavanju in vodnih športih. Danes so na Arabski polotok že odpotovali Špela Perše, Katja Fain in Nik Peterlin, ki jih konec tedna čaka nastop na 10 km v daljinskem plavanju, kjer bodo v prvi vrsti lovili olimpijsko normo za igre poleti v Parizu.

Glede na pretekle izide med Slovenci najvišje kotira Radovljičanka Špela Perše, olimpijka iz Ria de Janeira 2016 in Tokia 2020, ki želi na tekmovanje v okviru petih pisanih krogov še tretjič zaporedoma. Zadnje večje priprave je opravila januarja na Madeiri, sklepne v domačem bazenu pod Oblo gorico.

Predvsem glede na izjemno temperaturno razliko je odhod v Doho precej pozen. "Na prizorišču tekme je ponavadi izziv za glavo, saj se plavalec začne ukvarjati le z nastopom in si ustvarja nepotreben pritisk. Zato je v redu, da na tekmo potujemo šele zdaj," pa to komentira njen trener Alen Kramar.

Kot pravi, je tekmovalka dobro pripravljena, uspela sta nadoknaditi tudi izpad treninga iz septembra in oktobra, ko je bila njegova varovanka poškodovana, zato je cilj v morju pred nekdanjim zgodovinskim pristaniščem v Dohi jasen. "To je nastop v Parizu."

A vsaj na papirju bo Perše velika tekmica tudi Katja Fain, ki je po lanskem padcu dosežkov vsaj za letos bazensko plavanje v veliki meri zamenjala za daljinsko. "V letu 2024 je to moja glavna disciplina in želja je olimpijski nastop v Parizu. Za ta cilj se bom seveda potrudila," pravi plavalka Branika.

Da se vsaj na razdaljo lahko kosa s Perše, je dokazala na državnem prvenstvu na pet kilometrov z gladko zmago, drugo pa so tekmovalne izkušnje, neposredni boj in kontakt s tekmovalkami v vodi, plavanje v morju in valovih ....

"Nekaj izkušenj imam, čeprav ne veliko, a se tega ne bojim. Zadnjih 14 dni sva s trenerko vadili doma in prav za to tekmo sva nekoliko prilagodili trening. Namesto klasičnega obrata na robu bazena sva uporabljali bojo," še razkriva plavalka, ki je na zadnjih OI nastopala v kravlovih disciplinah, na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih je pred leti že osvojila tudi kolajno na 200 m prosto.

Katjo Fain čaka dvojni program, saj se bo kasneje pridružila tekmovalcem tudi v bazenskem delu in pomagala dvema slovenskima štafetama. Foto: Anže Malovrh/STA

Dvojni program Fainove

A v Dohi mlado Mariborčanko čaka dvojni program, saj se bo kasneje pridružila tekmovalcem tudi v bazenskem delu in pomagala dvema slovenskima štafetama. "To ni bila v mojih načrtih. Dobila pa sem poziv selektorja in seveda na prvenstvo grem, saj vsi vemo, da trenutno ni druge plavalke, ki bi me lahko enakovredno nadomestila."

Mala neznanka je Kamničan Nik Peterlin, ki je pokazal izjemen napredek na dolgih progah v zadnjih letih in dobil priložnost za nastop na SP. "S trdim delom si jo je zaslužil. Ne delava si utvar, da sodi v elitno daljinskega plavanja, a treba je nabirati tudi izkušnje in pustimo se presenetiti. Pogosto se na tekmi pojavi priložnost za viden izid in to je treba takrat zagrabiti. Glavni cilj je le, da na tekmi pokaže vse tisto, kar je delal na treningih. Vem, da je izjemno borben in da se bo znašel tudi na morskih valovih, ki ne ustrezajo vsakomur," pa o tekmovalcu pravi trener Miha Potočnik. Njegov varovanec in Špela Perše pa bosta prihodnji teden tekmovala tudi na petkilometrski razdalji.

Selektor zadržan z napovedjo

Prihodnji teden na SP potuje še ekipa, ki bo Slovenijo zastopala v bazenskem delu tekmovanja. Med dekleti se bodo ob Fain predstavile Neža Klančar, Janja Šegel, Tara Vovk in Hana Sekuti, v moški konkurenci pa Peter John Stevens, Primož Šenica Pavletič, Sašo Boškan in Anže Ferš Eržen.

Selektor Gorazd Podržavnik je z napovedjo ciljev še nekoliko zadržan. Del ekipe je še na višinskih pripravah in prav v teh dneh zbira zadnje informacije o formi tekmovalcev.

"Peter John Stevens, ki je konec tedna v San Marinu uspešno opravil generalko in dokazal, da se po zadnji poškodbi vendarle lahko vrne med najboljše." Foto: Guliverimage

"Lani v Fukuoki je bil finalist Peter John Stevens, ki je konec tedna v San Marinu uspešno opravil generalko in dokazal, da se po zadnji poškodbi vendarle lahko vrne med najboljše. Neža Klančar je bila lani polfinalistka in vsaj na 50 m prosto in delfin pričakujem korak naprej, na 100-metrski razdalji bo to težje, po zdravstvenih težavah konec decembra. Čas je tudi za Janjo Šegel," udarni del reprezentance predstavlja koroški strokovnjak.

Tri ženske štafete

Ta se je odločil, da bo Slovenija na SP zastopana kar s tremi ženskimi štafetami. Na 4 x 100 m mešano bodo nastopile Šegel, Vovk, Sekuti in Klančar, na 4 x 100 in 4 x 200 m prosto bo Vovk zamenjala Fain. "Želja s štafeto so olimpijske igre. Glede na trenutne izide je 16. mesto na svetu in olimpijski nastop dosegljiv. Seveda pa bo tesno in videli bomo, kaj bo opravila konkurenca. Tudi mi moramo poskusiti in na tekmi dati vse od sebe."

Neža Klančar je bila lani polfinalistka in vsaj na 50 m prosto in delfin pričakuje korak naprej. Foto: Ana Kovač

Ostalih napovedi z njegove strani še ni. "Videli bomo, kako kakovostna bo tekma in kdo od najboljših se je odločil, da se povsem posveti pripravi na olimpijske igre in bo to tekmo izpustil. To je po posamičnih disciplinah lahko zelo različno. Po drugi strani pa bodo številni tukaj izjemno pripravljeni, saj bo prav ta tekma priložnost za potrjevanje Pariza. Več bo jasno, ko bomo videli seznam prijavljenih."

Predvsem v moški konkurenci so slovenski cilji nekaj nižji. Stevensova paradna disciplina 50 m prsno ne sodi v olimpijski program, zato se bo četverica Slovencev posredno "udarila" tudi med seboj za takoimenovani wild card za nastop OI.

Primož Šenica Pavletič Foto: www.alesfevzer.com

Prav to je razlog, da na prvenstvo potuje Primož Šenica Pavletič, ki se je pred časom poškodoval, a nastop na SP potrebuje, da se bo kasneje v sezoni lahko potegoval za olimpijske igre. Glede na dosežke v zimskem delu sezone ima med Slovenci največ možnosti za pot v Francijo Boškan, a bo moral opravljeno na treningih potrditi v Katarju.

Za dobro pripravo nadaljnjo pripravo v pomembni olimpijski sezoni pa bo treba čim prej utrditi tudi vodenje Plavalne zveze Slovenije. Po odstopu Bora Štrumblja bo zveza v sredo dobila novega predsednika. Kandidata za izpraznjen stolček sta Uršula Majcen in Urban Korenjak.

Končne uvrstitve slovenskih plavalcev na SP v Fukuoki 2023: - bazensko plavanje:

8. Peter John Stevens, 50 m prsno

10. Neža Klančar, 50 m delfin

15. Neža Klančar, 50 m prosto

16. Janja Šegel, 200 m prosto

22. Janja Šegel, 100 m prosto

28. Janja Šegel, 200 m hrbtno

31. Tara Vovk, 50 m prsno

31. Peter John Stevens, 100 m prsno

31. Katja Fain, 400 m prosto

35. Tara Vovk, 100 m prsno

35. Katja Fain, 200 m prosto - daljinsko plavanje:

21. Špela Perše, 10 km

23. Špela Perše, 5 km - umetnostno plavanje:

19. Nika Seljak, solo prosta sestava

27. Nika Seljak, solo tehnična sestava

31. Nika Seljak/Karin Pesrl, duet prosta sestava