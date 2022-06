Šeglova blizu državnemu rekordu, najstniki kraljujejo, umik prvaka

Za mlado Korošico je bil to že drugi polfinale na SP, potem ko je bila 14. tudi na 200 m prosto. Bolj pomemben je zanjo podatek, da v zadnjih dveh sezonah vseskozi dokazuje, da je povsem blizu finalu najboljše osmerice, že konec julija in v začetku avgusta bo ob primernem dvigu forme na evropskem prvenstvu v Rimu tudi blizu zmagovalnemu odru.

"S svojim plavanjem sem zelo zadovoljna. Zelo sem se približala osebnemu oziroma državnemu rekordu, tako da je to kar dober pokazatelj za prihajajoča tekmovanja," je po 14. mestu dejala Šeglova, trener Matija Medvešek dodal: "V redu je plavala. Mogoče se je malo preveč zagnala, kar je 'plačala' zadnjih pet metrov. Malo bolj nežno bi morala plavati prvih 25 metrov in bi to bil državni rekord."

Avstralka edina po mejo 53 sekund

V polfinalu na 100 m prosto je bila najhitrejša Avstralka Mollie O'Callaghan, ki se je z 52,85 sekunde edina spustila pod mejo 53 sekund, manj kot dve desetinki pa sta za njo zaostali Švedinja Sarah Sjoestroem in Američanka Torri Huske.

Blizu osmerici bi bila Šeglova lahko tudi s štafeto na 4 x 200 m prosto, saj so današnje kvalifikacije pokazale, da bi slovenski rekord zadostoval za preboj v finale, žal pa v slovenskem taboru kljub velikanskim uspehom štafete, ki se vrstijo drug za drugim, sestavljajo le v kvalifikacijah za olimpijske igre.

15-letna Summer McIntosh je svetovna prvakinja. Foto: Reuters

15-letna Summer McIntosh po srebru še do zlata

Medijski naslovi pa so tokrat posvečeni najstnikom. Presenečenje prvenstva je nedvomno 15-letna Kanadčanka Summer McIntosh, ki je dobila tekmo na 200 m delfin. V končnici je prikazala izjemen sprint in z 2:05,20 postavila nov mladinski svetovni rekord. Že na 400 m prosto je bila srebrna.

Romunski najstnik do naslova prvaka

Na 100 m prosto pa je prestol zasedel 17-letni Romun David Popovici s 47,58 ter na nižji stopnički zmagovalnega odra porinil Francoza Maxima Grousseta in Kanadčana Joshuo Lienda. Že v ponedeljek je Popovici zmagal na 200 m prosto.

"Malo bolj ponosen sem na zmago na 200 m prosto, čeprav je tudi današnji nastop izjemen. Zdaj me čaka nekaj počitka, saj sem utrujen in kar težko stojim na nogah. Vesel sem dveh zlatih odličij, a se zavedam, da bo zdaj to težko braniti. Danes je bilo zelo težko. Bil sem že zelo utrujen in nervozen," je po drugi zmagi dejal mladi Romun.

David Popovici je svetovni prvak na 100 metrov prosto. Foto: Reuters

"Uresničile so se mi sanje v plavanju. Postala sem svetovna prvakinja in to na 200 m delfin. To je ena mojih najljubših disciplin," pa je po zmagi povedala Kanadčanka.

Francoz Leon Marchand je junak moškega mešanega plavanja, saj je danes slavil še na 200-metrski razdalji, drugo zlato je osvojila tudi Kanadčanka Kylie Masse, v sredo najhitrejša na 50 m hrbtno.

Caeleb Dressel je zaradi neimenovanih zdravstvenih razlogov predčasno končal prvenstvo. Foto: Reuters

Sedemkratni olimpijski prvak predčasno končal nastope

Pomembna novica pa prihaja tudi iz ameriškega tabora, sedemkratni olimpijski prvak Caeleb Dressel je iz zdravstvenih razlogov dokončno končal svoje nastope. Ž

e v torek popoldan je odpovedal polfinale na 100 m prosto in nastop v ameriški mešani moško-ženski štafeti. Njegov izkupiček iz Budimpešte bosta tako zlato na 50 m delfin in z ameriško moško štafeto na 4 x 100 m prosto.