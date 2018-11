Slovenski telovadki na gredi in parterju brez finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi kvalifikacijski dan svetovnega pokala v športni gimnastiki v nemškem Cottbusu za slovensko reprezentanco ni bil tako uspešen, kot je bil četrtkov prvi dan. Adela Šajn na gredi in parterju ter Teja Belak na gredi sta ostali brez finala.

Belakova je na gredi prejela oceno 11,766 in končala na 17. mestu. Šajnova je z oceno 10,233 osvojila 29. mesto. Šajnova je nastopila še na parterju, ocena 12,533 je zadoščala za 15. mesto.

"Ni bilo najbolj uspešno. Obe sta dobili nizki oceni. Slabo sta izvedli sestavi. Teja ni naredila vezavi, Adela je padla. Adelina ocena na parterju 12,533 je najvišja ocena zadnjih let na tem orodju. Nastop je bil dober, a ne dovolj za finale," je današnja nastopa pokomentiral selektor ženske reprezentance Andrej Mavrič.

V četrtek sta si sobotni finale po orodjih zagotovila Teja Belak s sedmo oceno preskoka in Sašo Bertoncelj s šesto oceno na konju z ročaji. Rok Klavora, Luka Terbovšek (oba parter) in Luka Kišek (konj z ročaji) so obstali v kvalifikacijah.