Bertoncelj in Belakova v finale Cottbusa, Klavora izpadel

"Zelo dobro je bilo, težko bi bilo bolje. Konkurenca je tu res dobra. O tem priča neuvrstitev finalistke evropskega prvenstva Romunke Denise Golgota v finale. Teja je po dolgem času naredila oba skoka, kot jih mora in zna. Tjaša je prav tako naredila zelo lepo, za kaj več pa je njena težavnost prenizka," je nastopa svojih varovank pospremil selektor ženske reprezentance Andrej Mavrič.

Sašo Bertoncelj, aktualni evropski podprvak, je z oceno 14,300 končal na šestem mestu in si zagotovil mesto med osmerico finalistov. Luka Kišek je z oceno 12,900 osvojil 25. mesto.

Oboleli Bertoncelj zelo zadovoljen

"Cilj je bil priti čez vajo. Zelo sem zadovoljen. Vedel sem, da bo težka tekma. Sodniški kriteriji so bili strogi, ocene vseh nižje. Eni so 'kiksali', drugi so dobro naredili. Zadovoljen sem, da sem prišel do konca," je današnjo kvalifikacijsko vajo pokomentiral Bertoncelj in nato pojasnil, da so zadnji zadnji dnevi zanj precej težki.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Utrujen sem. Ne morem in ne morem se pozdraviti. Teden dni po svetovnem prvenstvu sem dobil vročino. Imam jo že od začetka novembra. Ves čas sem na meji. Veseli pa me, da ko pride tekma, se lahko zberem. Ko je tekma, se zbudim, tudi danes sem se," je povedal.

Klavora in Terbovšek brez finala

Rok Klavora je na parterju prejel oceno 14,066, Luka Terbovšek 13,933, na koncu sta osvojila 11. in 13. mesto.

"Naredil sem zelo lepo, občutki so bili dobri. Moje mnenje je, da sem dobil malo prenizko oceno. Ne bom se pritoževal. Zadovoljen sem z vajo, z rezultatom pač ne. Raje bi bil v finalu, kot ga gledal," je povedal Klavora, ki je v Cottbusu nastopil z lažjo vajo, saj si je pred dvema tednoma lažje poškodoval koleno in je moral zaradi tega prilagoditi treninge.

V petek bosta v kvalifikacijah nastopili le Belakova in Adela Šajn. Prva se bo predstavila na gredi, druga na gredi in parterju. V soboto in nedeljo sledijo finali po orodjih.