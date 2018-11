Bertoncelj čaka rojake v Nemčiji, prihaja tudi Klavora

Na tekme se po krajšem premoru vrača tudi Rok Klavora, ki je nazadnje tekmoval na evropskem prvenstvu v Glasgowu, svetovno prvenstvo v Dohi je izpustil. Poleg njega bo na parterju nastopil še Luka Terbovšek, na konju z ročaji bo Sašu Bertonclju, edinemu Slovencu na letošnjem SP, družbo delal Luka Kišek.

Bertoncelj reprezentančne kolege že čaka v Cottbusu, saj je pretekli konec tedna tekmoval na tekmi nemške bundeslige in ostal v Nemčiji ter si s tem prihranil pot.

"Sašo ima že vsega 'poln kufer'. To je konec in hkrati začetek sezone, saj je to zadnja tekma in tudi prva v olimpijskih kvalifikacijah. Sicer pa je vse potekalo normalno. Vsi so dobro trenirali, le Rok je imel nekaj manjših težav z nogo," je povedal selektor moške reprezentance Sebastijan Piletič, ki bo tekmo izpustil, namesto njega bo telovadce v Nemčiji vodil trener Klavore Dejan Jovanović.

Hribarjeva zaradi poškodbe ostaja doma

Lucija Hribar ima poškodovano ramo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Selektor ženske reprezentance Andrej Mavrič bo v Cottbus odpeljal Tejo Belak, ki bo nastopila na preskoku in gredi, Tjašo Kysselef, ki bo tekmovala na preskoku, ter Adelo Šajn, ki se bo predstavila na gredi in parterju. Standardna članica ekipe Lucija Hribar bo tokrat ostala doma, saj ima težave s poškodovano ramo.

"Pri dekletih so prisotne različne bolečine, ampak tega smo že navajeni. Vseeno gremo na tekmo. Glede na štartno listo bo konkurenca kakovostna in številčnejša kot sicer. Bo pravi svetovni pokal. Veseli bomo, če se bo kateri od reprezentantk uspelo uvrstiti v finale," je pred odhodom v Nemčijo načrte razgrnil Mavrič.

Nov sistem kvalifikacij za OI

Tekma v Cottbusu, kvalifikacije bodo v četrtek in petek, finali po orodjih v soboto in nedeljo, bo prva od osmih svetovnih pokalov, ki bodo šteli kot kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu 2020.

Telovadci in telovadke bodo točke lovili na tekmah v Cottbusu, Melbournu, Bakuju in Dohi. V tem vrstnem redu si sledi osem tekem, zadnja bo konec marca 2020 v Dohi. Olimpijske vozovnice bodo prejeli zmagovalci seštevkov na posamičnih orodjih.

Japonsko velemesto Tokio bo leta 2020 gostilo olimpijske igre. Foto: Thinkstock

Zaradi novega sistema kvalifikacij za OI, ko bo mogoče olimpijske vozovnice loviti ne le na svetovnih prvenstvih, temveč tudi prek svetovnega pokala, je zanimanje za tovrstne tekme med reprezentancami močno naraslo - že za tekmo v Cottbusu se je odločilo veliko več zvezdnikov športne gimnastike kot sicer, konkurenca bo precej ostrejša.