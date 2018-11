Afera Nassar: Odstopil tudi generalni direktor ameriške gimnastične zveze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Upravni odbor ameriške gimnastične zveze je sprejel ponujeni odstop generalnega direktorja Rona Galimoreja," je zveza sporočila v kratki izjavi za javnost prek Twitterja.

Dnevnik Indianapolis Star je Galimoreja obtožil, da je vedel za početje reprezentančnega zdravnika Larryja Nassarja, ki je med letoma 1996 in 2005 pod pretvezo zdravniških pregledov zlorabil več kot 250 športnic, a da je ob izbruhu škandala to poskušal prikriti.

V petek objavljenem poročilu je Galimore to zanikal. "Moja odločitev ni povezana s temi ugibanji. Sodeloval sem s preiskovalci in pričal v zvezi s temi dogodki. Verjamem, da sem vedno ravnal odgovorno in z najboljšimi športnimi nameni," je pojasnil Galimore, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Prepričan sem, da so potrebne spremembe, da bo gimnastična družina lahko šla naprej po strašnih dejanjih Larryja Nassarja." Foto: Twitter "Prepričan sem, da so potrebne spremembe, da bo gimnastična družina lahko šla naprej po strašnih dejanjih Larryja Nassarja," je še zapisal.

Galimoreja, nekdanjega telovadca, ki je bil na mestu generalnega direktorja od leta 2011, so žrtve kritizirale, ker niso razumele, zakaj je po aferi obdržal svojo službo.

Med zlorabljenimi športnicami je tudi večkratna olimpijska prvakinja in svetovna prvakinja, Simone Biles. Nassarja je sodišče januarja obsodilo na 175 let zapora.

Petega novembra je ameriški olimpijski komite (Usoc) začel postopek za izključitev ameriške gimnastične zveze oziroma preklical njen status krovne nacionalne športne federacije.