Slovenski telovadci v Mersinu zaenkrat 100-odstotni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi dan svetovnega pokala v športni gimnastiki v Mersinu se je za slovensko reprezentanco končal zelo dobro. Vsi so se namreč uvrstili v nedeljski finale. Sašo Bertoncelj na konju z ročaji in Teja Belak na preskoku sta imela najboljši oceni kvalifikacij.

Bertoncelj se je na tekme vrnil po aprilu in evropskem prvenstvu, ko si je zaradi zdravstvenih težav vzel čas za počitek in pripravo na nadaljevanje sezone. V današnjih kvalifikacijah je dobil oceno 14,200 in bil razred zase. Drugi Jordanec Ahmad Abu Al Soud je dobil namreč oceno 13,250.

Na preskoku sta obe Slovenki z odliko opravili svoje delo. Teja Belak je bila prva z oceno 13,925, Tjaša Kysselef je bila druga z oceno 13,600.

Slovenija bo imela dva finalista tudi na parterju za moške in dvovišinski bradlji za ženske. Rok Klavora je bil drugi z oceno 13,900 in Luka Terbovšek četrti z oceno 13,850. Najboljši v kvalifikacijah je bil Hrvat Aurel Benović (13,950). Povratnica v slovensko reprezentanco po poškodbi Lucija Hribar se je na bradlji izkazala z drugim mestom, dobila je oceno 13,925, Belakova je bila četrta z 11,500. Kvalifikacije na tem orodju je dobila Turkinja Nazli Savranbasi (12,600).

V soboto bo še drugi del kvalifikacij, finali po orodjih bodo v nedeljo.

Preberite še: