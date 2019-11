Slovenski šahisti izgubili proti Hrvatom, šahistke proti Madžarkam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ekipnem evropskem prvenstvu v šahu v gruzijskem Batumiju je slovenska moška reprezentanca v predzadnjem krogu izgubila proti Hrvaški z 1:3, ženska izbrana vrsta pa proti Madžarski z 1,5:2,5. Slovenski šahisti so po današnjem porazu v mestu ob Črnem morju zdrsnili na deseto, šahistke pa na 19. mesto, so sporočili iz Šahovske zveze Slovenije.

Na slovensko-madžarskem dvoboju je točko na drugi deski izborila Lara Janželj. Laura Unuk je remizirala, Ivana Hreščak, Monika Rozman in Teja Vidic pa so izgubile.

Na moškem sosedskem dvoboju sta slovenski izbrani vrsti po pol točke prispevala Luka Lenič in Jure Škoberne, Jure Borišek, Matej Šebenik in Jan Šubelj pa so morali priznati premoč svojim tekmecem na nasprotni strani šahovske mize.

Lara Janželj je kot edina Slovenka v sosedskem obračunu premagala tekmico. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenska moška reprezentanca je pred dvema letoma na ekipnem evropskem prvenstvu na Kreti osvojila 20., ženska pa 24. mesto.

Slovenija bo maja prihodnje leto v Radencih gostila posamično evropsko prvenstvo v šahu, jeseni 2021 v Portorožu pa še ekipno evropsko prvenstvo, kar bosta največji šahovski tekmovanji na slovenskih tleh po šahovski olimpijadi leta 2002 na Bledu.