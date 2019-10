Dekleta remizirala, moška reprezentanca na ekipnem EP v šahu zmagala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Batumiju v Gruziji sta na ekipnem evropskem prvenstvu v šahu slovenska ženska in moška reprezentanca odigrali sedmi krog. Dekleta so vodila z 2:0, na koncu pa proti Avstriji iztržila neodločen izid 2:2. Bolje je šlo moški izbrani vrsti, ki je s 3:1 premagala Turčijo.

Ob slovenski zmagi nad Turčijo pa sta Jure Borišek in Jure Škoberne zmagala, Luka Lenič in Matej Šebenik pa remizirala. Za Slovenke sta točki dosegli Laura Unuk in Teja Vidic.

Preberite še: