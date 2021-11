Slovenski reprezentanci obstali v drugem razredu evropskega curlinga

Slovenski ženska in moška reprezentanca v curlingu sta na evropskem prvenstvu v Lillehammerju obstali v skupini B, potem ko so bila dekleta sedma, fantje pa 14., so sporočili s Curling zveze Slovenije in dodali, da sta tako obe ekipi izpolnili cilj in da sta prvič v zgodovini obe obstali v tem rangu tekmovanja.

Šele drugič v zgodovini sta obe slovenski reprezentanci istočasno nastopali v drugi najmočnejši skupini, kamor sta se uvrstili z osvojeno zlato in srebrno kolajno na evropskem prvenstvu skupine C septembra v Ženevi.

V moški konkurenci so Slovenijo zastopali Jure Čulić, Gašper Uršič, Jošt Lajovec in Gregor Verbinc. V rednem delu so se ti pomerili z Avstrijo, Bolgarijo, Anglijo, Francijo, Slovaško, Turčijo in Walesom. V zadnji tekmi rednega dela so morali priznati premoč mladi francoski ekipi, zato so morali za obstanek odigrati dodatni kvalifikacijski tekmi proti Belorusiji in Litvi. V zadnji tekmi so bili z 10:8 boljši od Litve in se tako izognili izpadu v skupino C.

Slovensko žensko reprezentanco pa so na tem prvenstvu sestavljale Ajda Zavrtanik Drglin, Maruša Gorišek, Petra Klemenc in Anja Pečaver. V rednem delu so se pomerile z vsako izmed nastopajočih reprezentanc - Avstrijo, Anglijo, Španijo, Finsko, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Norveško in Slovaško. Prvenstvo so končale s tremi zmagami, boljše so bile od Avstrije, Slovaške in Finske. Zasedle so končno sedmo mesto, kar je najboljši rezultat Slovenije v ženski kategoriji doslej.

Ena redkih držav v skupini B, ki nima dvorane za curling

Slovenija sicer velja za eno najmlajših držav v tem športu, resneje se z njim ukvarjajo od leta 2010. "Hkrati pa smo tudi ena redkih držav v skupini B, ki nima namenske dvorane za curling. Curling se v Sloveniji še vedno igra na hokejskih ledenih površinah, ki so za tekmovalni curling povsem neprimerne. Reprezentanti večino treninga opravijo v tujini, zato so njihovi mednarodni dosežki še toliko večji. Za primerjavo - Švica ima več kot 50 namenskih dvoran le za curling," so o problematiki tega olimpijskega športa v Sloveniji zapisali pri slovenski zvezi.

