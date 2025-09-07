Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
7. 9. 2025,
12.45

lokostrelstvo

Slovenski lokostrelci bronasti v Gwangjuju

STA

Lokostrelstvo, splošna | Foto Sportida

Foto: Sportida

Slovenska moška ekipa sestavljenega loka je na svetovnem prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu osvojila bronasto medaljo. Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic so v Gwangjuju streljali proti ekipi Turčije. Zmagali so z 233:232.

Kot so sporočili iz krovne zveze, so Slovenci vse štiri serije dvoboja imeli vsaj eno ali dve točki prednosti in to prednost jim je uspelo obdržati do konca.

Na tekmovališču jih je spodbujal trener Gregor Končan, s tribun pa so zanje navijali slovenski lokostrelci ukrivljenega loka, ki jih začetek tekmovanja čaka v torek.

lokostrelstvo
