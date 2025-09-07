Slovenski lokostrelci bronasti v Gwangjuju

Slovenska moška ekipa sestavljenega loka je na svetovnem prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu osvojila bronasto medaljo. Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic so v Gwangjuju streljali proti ekipi Turčije. Zmagali so z 233:232.

Kot so sporočili iz krovne zveze, so Slovenci vse štiri serije dvoboja imeli vsaj eno ali dve točki prednosti in to prednost jim je uspelo obdržati do konca.

Na tekmovališču jih je spodbujal trener Gregor Končan, s tribun pa so zanje navijali slovenski lokostrelci ukrivljenega loka, ki jih začetek tekmovanja čaka v torek.