Sobota, 6. 9. 2025, 13.30
1 ura, 4 minute
Slovenska ekipa s sestavljenim lokom za bron na SP
Slovenska ekipa s sestavljenim lokom bo v nedeljo streljala za bron na svetovnem prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu, ki v južnokorejskem mestu Gwangju poteka od 5. do 12. septembra.
Že drugi dan tekmovanja so se Tim Jevšnik, Staš Modic in Aljaž Matija Brenk v kvalifikacijah ekipno uvrstili na 9. mesto. V eliminacijah so v najprej premagali ekipo Belgije, v osmini finala Mehiko, v četrtfinalu pa Južno Koreje, ki je bila pred tem prvouvrščena.
V polfinalu so Slovenci za eno točko z 231:232 izgubili proti Franciji. V dvoboju za bronasto medaljo se bodo pomerili z ekipo Turčije. Tekma bo v nedeljo, 7. septembra, ob 14.55 po lokalnem času, ob 7.55 po slovenskem.
Še pred zaključnimi dvoboji ekip bodo vsi trije slovenski tekmovalci nastopili v posamičnih eliminacijah.
