Slovenska ekipa s sestavljenim lokom za bron na SP

Slovenska ekipa s sestavljenim lokom bo v nedeljo streljala za bron na svetovnem prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu, ki v južnokorejskem mestu Gwangju poteka od 5. do 12. septembra.

Že drugi dan tekmovanja so se Tim Jevšnik, Staš Modic in Aljaž Matija Brenk v kvalifikacijah ekipno uvrstili na 9. mesto. V eliminacijah so v najprej premagali ekipo Belgije, v osmini finala Mehiko, v četrtfinalu pa Južno Koreje, ki je bila pred tem prvouvrščena.

V polfinalu so Slovenci za eno točko z 231:232 izgubili proti Franciji. V dvoboju za bronasto medaljo se bodo pomerili z ekipo Turčije. Tekma bo v nedeljo, 7. septembra, ob 14.55 po lokalnem času, ob 7.55 po slovenskem.

Še pred zaključnimi dvoboji ekip bodo vsi trije slovenski tekmovalci nastopili v posamičnih eliminacijah.

