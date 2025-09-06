Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Sobota,
6. 9. 2025,
13.30

lokostrelstvo

Slovenska ekipa s sestavljenim lokom za bron na SP

STA

Lokostrelstvo, splošna | Foto Sportida

Foto: Sportida

Slovenska ekipa s sestavljenim lokom bo v nedeljo streljala za bron na svetovnem prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu, ki v južnokorejskem mestu Gwangju poteka od 5. do 12. septembra.

Že drugi dan tekmovanja so se Tim Jevšnik, Staš Modic in Aljaž Matija Brenk v kvalifikacijah ekipno uvrstili na 9. mesto. V eliminacijah so v najprej premagali ekipo Belgije, v osmini finala Mehiko, v četrtfinalu pa Južno Koreje, ki je bila pred tem prvouvrščena.

V polfinalu so Slovenci za eno točko z 231:232 izgubili proti Franciji. V dvoboju za bronasto medaljo se bodo pomerili z ekipo Turčije. Tekma bo v nedeljo, 7. septembra, ob 14.55 po lokalnem času, ob 7.55 po slovenskem.

Še pred zaključnimi dvoboji ekip bodo vsi trije slovenski tekmovalci nastopili v posamičnih eliminacijah.

lokostrelstvo
