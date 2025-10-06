Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
8.51

1 ura, 30 minut

lokostrelstvo

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 8.51

Evropsko prvenstvo v lokostrelstvu, disciplina 3D

Velik uspeh slovenskih lokostrelcev: na EP kar pet kolajn

STA

lok | Foto Anže Malovrh/STA

Foto: Anže Malovrh/STA

Lokostrelci so konec tedna v Srbiji nastopali na evropskem prvenstvu v disciplini 3D. Slovenci so si v konkurenci 214 tekmovalcev iz 14 držav priborili pet kolajn. Zlato je s sestavljenim lokom osvojil Staš Modic, ki je v finalu ugnal rojaka Tima Jevšnika.

V tekmovanju moških ekip so Marjan Kocman, Staš Modic, Timotej Obreza Škerjanec in Miha Šket osvojili srebrno medaljo. Po zmagi nad Italijo in Avstrijo so izgubili veliki finale proti Danski.

Staš Modic in Barbra Pia Križe pa sta v tekmovanju mešanih ekip sestavljenega loka v četrtfinalu premagala ekipo Avstrije, v polfinalu izgubila proti Italijanoma, v boju za bron pa premagala Hrvata. Srebro je z golim lokom osvojil tudi Timotej Obreza Škerjanec.

