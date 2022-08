Slovenski ekipi na vrhu v paraodbojki na mivki

Tjaša Vidič, Tija Vrhovnik, Mira Jakin in Jana Ferjan so bile v prvi slovenski ekipi, v drugi pa Klara Vrabič, Lena Gabršček, Klara Križnič in Senta Jeler.

V kategoriji moški stoje so prvaki postali Poljska, Italijan Manuele di Ielsi pa najboljši igralec v tej kategoriji, kjer je srebro osvojila Italija, bron pa kazahstanski Aktau.

Sinoči konec @LidlSLO Open 2022. Zmagovalno tudi za 🇸🇮, saj je ženska ekipa Slovenija 1 v kategoriji sede zasedla 🥇, 🥈 je bila Slovenija 2, 🥉 pa zagrebška ekipa Hrabri. Tija Vrhovnik je bila izbrana za najkoristnejšo igralko. 👏👏👏

V skupini moški sede je šel naslov ekipi Oki Doboj Beograd, drugo mesto je zasedel Zagreb, tretje pa Latvija. Aleksandar Ljubičić je bil najboljši igralec.

Na turnirju so igrale štiri slovenske ekipe. Matic Keržan, Matjaž Majdič, Sebastijan Osrečki in Marko Pokleka so v kategoriji moški sede zasedli 5. mesto. Mitja Miklavc, Tomi Jakša, Jordan Jakin in Jaša Bartelj so bili v kategoriji moški stoje na koncu sedmi. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 70 odbojkaric in odbojkarjev iz 12 držav.

Đurić: Prihodnje leto si želimo še več ekip

Darko Đurić Foto: Anže Malovrh/STA "Vesela sem, da smo na dogodku predstavili tudi paraodbojko na mivki za ženske. Kot igralka si želim več priložnosti za dokazovanje tudi na mivki, kot kot članica ožje organizacijske ekipe pa si prihodnje leto želim več ženskih ekip, tudi v paraodbojki na mivki stoje," je povedala Tija Vrhovnik.

"Celoten turnir z organizacijskega vidika ocenjujem kot zelo uspešen. Zahvala gre predvsem Tiji Vrhovnik in Špeli Lampe, ki sta s svojo energijo in zagnanostjo skrbeli, da je vse otekalo nemoteno. Seveda zahvala tudi partnerjem, sponzorjem, drugim podpornikom in izjemnim prostovoljcem, ki so omogočili izjemno drugo izvedbo dogodka. Prihodnje leto si želimo več ekip tudi v ženski konkurenci in tudi še kakšno ekipo izven Evrope," pa je piko na i turnirju postavil vodja tekmovanja Darko Đurić.