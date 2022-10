Slovenske strelke z novim državnim rekordom za las ob finale na SP

Živa Dvoršak (na sliki), Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so na SP v Kairu za las zgrešile uvrstitev v finale.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenske strelke Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so na svetovnem prvenstvu v Kairu malenkosti ločile do preboja v finale na ekipni tekmi v disciplini zračna puška 10 metrov. Slovenke so na današnji kvalifikacijski tekmi zadele 939,3 kroga, kar je nov državni rekord, do preboja med osem najboljših pa jim je zmanjkalo le 0,3 kroga.