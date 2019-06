Slovenske šahistke šeste, šahisti deveti na srednjeevropskem pokalu

Slovenske šahistke so na srednjeevropskem pokalu v šahu, ki se je končal v Radencih, osvojile šesto mesto (8 točk) med devetimi ekipami, šahisti pa so bili deveti (7 točk), predzadnji. Slovenke so v 9., zadnjem krogu v boju za tretje mesto z 1,5:2,5 izgubila s Hrvaško, Slovenci pa so proti Češki igrali neodločeno 2:2.