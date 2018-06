Slovenske šahistke četrte, šahisti osmi v Italiji

Slovenske šahistke Jana Krivec, Lara Janželj, Darja Kapš in Teja Vidic so na 36. srednjeevropskem pokalu, ki je potekal v južnoitalijanskem letovišču Isola di Capo Rizzuto, osvojile četrto mesto (14,5), šahisti Žan Tomazini, Gal Drnovšek, Tim Janželj in Vid Dobrovoljc pa so bili osmi (16). Zmagali so gostitelji Italijani (23) in Nemke (20).