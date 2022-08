Slovenke zmagale, fantom se ni izšlo po načrtu

Slovenke so v devetem krogu šahovske olimpijade v indijskem Chennaiju s 3:1 premagale veliko slabši Salvador, Slovenci, 41. ekipa turnirja, pa so proti 19. nosilcem Madžarom izgubili z 1:3. Dva kroga pred koncem turnirja so Slovenke 32. z 11 točkami, kolikor jih imajo tudi Slovenci, ki pa so na 44. mestu.

V madžarski četverici so bili igralci z veliko višjimi ratingi od slovenskih in zgolj velemojstri, v slovenski pa dva z najvišjima šahovskima nazivoma, Matej Šebenik in Jure Borišek.

Oba sta na prvi in četrti šahovnici vodila črne figure, zašla v težave, iz katerih se nista rešila in tekmeca, Viktor Erdos in Tamas Banusz, sta zmagala. Jan Žubelj je remi na drugi deski po 35 potezah trdnjavske končnice sklenil s Ferencom Berkesom, Vid Dobrovoljc pa že po 20 potezah na zadnji šahovnici s Petrom Acsom.

Zala Urh, Lara Janželj in Monika Rozman so Slovenkam priigrale zmago. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Precej slabše tekmice so imele vnovič slovenske šahistke, 25. nosilke, ki so igrale proti 50 mest nižje postavljenim Salvadorkam. Edina, ki ni iztržila cele točke, je bila najboljša slovenska šahistka Laura Unuk. Po 46 potezah je klonila proti Andrei Ortez in po izgubljeni partiji v prejšnjem krogu doživela drugi poraz na prvenstvu. Zmagale so Zala Urh, Lara Janželj in Monika Rozman.

Olimpijada, na kateri nastopa 188 ekip v odprti konkurenci in 162 ženskih reprezentanc, se bliža zaključku, do konca sta v naslednjih dveh dnevih še zadnja kroga, že v tem pa je bilo veliko zanimivih in pomembnih obračunov.

Armenci, ki so po zmagi s prvo ekipo Indije v prejšnjem krogu prevzeli vodstvo, so z Uzbekistanom klonili z 1:3. Slednji so tako s 16 točkami prevzeli vodstvo, druga ekipa Indije in Armenija imata po točko manj, sledijo reprezentance s po 14 točkami na čelu s prvo ekipo Indije.

Indijke, šele v osmem krogu so v derbiju z Ukrajino po neodločenem izidu 2:2 izgubile prvo točko na turnirju, so tokrat doživele prvi poraz. Poljakinje so zmagale z najnižjim možnim izidom, ob treh remijih je dvoboj odločila na tretji deski Oliwia Kiolbasa, ki je ugnala Rameshbab Vaishali.

Poljakinje so se povzpele na prvo mesto, po 15 točk pa imajo tudi Indijke, Kazahstanke in Gruzinke na naslednjih štirih mestih. Ukrajina je četrta na čelu ekip s po 14 točkami.