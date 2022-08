Slovenci v Indiji igrali 2:2 v dvoboju s Čehi

Slovenci so v osmem krogu šahovske olimpijade v indijskem Čenaju igrali 2:2 s precej višje rangiranim Čehi. Slovenske šahistke so proti Filipinkam klonile z 1,5:2,5. Slovenci so na 31. mestu z 11 točkami, Slovenke so nazadovale na 50. mesto z devetimi točkami.

Armenci so po zmagi s prvo ekipo Indije z 2,5:1,5 prevzeli vodstvo s 15 točkami. Druga je druga ekipa Indijcev, ki je s 3:1 odpravila ZDA, tretji so Uzbekistanci, oboji imajo po 14 točk, sledijo tri ekipe s po 13 točkami. Indijke so v derbiju z Ukrajino, ki se je končal z 2:2, izgubile prvo točko na turnirju. Kljub temu so gostiteljice tekmovanja ostale na prvem mestu s 15 točkami, eno manj imajo na drugem mestu Gruzinke, tretje so Ukrajinke na čelu petih ekip s po 13 točkami.

Slovenci, 41. ekipa turnirja, so proti osemnajsti iz Češke iztržili tri remije, končna odločitev pa je padla na prvi šahovnici. Na njej sta igrala Matej Šebenik in David Navara, ki je bil prvi nosilec letošnjega evropskega prvenstva v Sloveniji. Po 96 potezah se je partija končala z delitvijo točke.

Šebenik je bil edini velemojster v tokratni slovenski četverici, na drugi strani imajo vsi štirje češki igralci najvišje šahovske nazive in tudi precej višje ratinge. A so remije dosegli Jan Šubelj s Thai Dai Van Nguyenom, Boris Markoja z Zbynekom Hračekom in Vid Dobrovoljc s Petrom Michalikom.

Prvi poraz Laure Unuk

Slovenke, 26. nosilke, so izgubile z 39. reprezentanco olimpijade. Po treh partijah je bil izid med Slovenijo in Filipini izenačen in o zmagovalkah je odločala Laura Unuk, ki je na prvi šahovnici igrala z velemojstrico Janelle Mae Frayno.

Najboljša slovenska šahistka ima nekaj nad 100 točk višji rating in je imela tudi prednost začetne poteze. A je morala po 66 potezah podpisati poraz, saj je imela tekmica v končnici prednost trdnjave. Unukova je ob treh remijih in dveh zmagah izgubila prvič na tem turnirju.

Pred tem je Zala Urh izgubila z Jan Jodilyn Frondo na drugi šahovnici, na tretji je Lara Janželj z belimi figurami premagala Marie Antoinette San Diego, Teja Vidic in Kylen Joy Mordido sta remizirali.

Olimpijada, na kateri nastopa 188 ekip v odprti konkurenci in 162 ženskih reprezentanc, se bo končala po enajstih krogih 9. avgusta.

