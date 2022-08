Uspešen sedmi dan za šahiste na olimpijadi

Slovenski šahisti so v sedmem krogu olimpijade v indijskem Chennaiju premagali Bolgarijo z 2,5:1,5 in so po deseti osvojeni točki napredovali na 25. mesto. Tudi Slovenke so bile uspešne, kar s 3,5:0,5 so nadigrale Makedonke in so z devetimi točkami z 48. skočile na 33. mesto.

Po dnevu premora so Slovenci dosegli drugo zmago v nizu, po Boliviji so 41. nosilci z najnižjim možnim izidom ugnali Bolgare, 63. ekipo tekmovanja. Dvoboj je na četrti deski odločil Vid Dobrovoljc, ki je z belimi figurami po 51 potezah premagal Aleksandra Taševa in dosegel svojo četrto zmago na olimpijadi. Jan Šubelj, Jure Borišek in Boris Markoja so remizirali.

Armenci so z doslej drugouvrščeno reprezentanco ZDA igrali 2:2 in so prvič na turnirju izgubili točko. Kljub temu, da niso več s popolnim izkupičkom, pa je 13 točk dovolj za vodstvo. Uzbekistan je na drugem mestu na čelu šestih ekip s po 12 točkami, na tretjem in četrtem mestu sta druga in prva ekipa Indije. Slovenci so napredovali za deset mest ter so med 19 ekipami s po 10 točkami, prva med njimi je na 14. mestu Ukrajina.

Slovenske šahistke, 26. nosilke, so 71. reprezentanco iz Severne Makedonije ugnale prepričljivo. Zala Urh je na prvi deski zamenjala najboljšo Slovenko Lauro Unuk in s črnim figurami ugnala Moniko Stojkovsko, zmagali sta tudi Teja Vidic in Monika Rozman na tretji in četrti šahovnici. Le Lara Janželj je z Ivano Manovo razdelila točko.

Indijke so po zmagi z Azerbajdžankami z 2,5:1,5 edina reprezentanca na turnirju, ki še ni izgubila niti točke. Med šahistkami gostiteljice olimpijade tako vodijo s 14 točkami. Po 12 točk imajo tri reprezentance, Ukrajini na drugem mestu sledita Armenija in Gruzija.

Olimpijada, na kateri nastopa 188 ekip v odprti konkurenci in 162 ženskih reprezentanc, se bo končala po enajstih krogih 9. avgusta.