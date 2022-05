Slovenske šahistke druge na Korziki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laura Unuk je pomagala slovenski ženski reprezentanci do drugega mesta na Korziki.

Laura Unuk je pomagala slovenski ženski reprezentanci do drugega mesta na Korziki. Foto: Bojan Puhek

Slovenske šahistke so bile druge na srednjeevropskem pokalu (Mitropa) na Korziki. V odločilnem dvoboju zadnjega kroga so Slovenke izgubile z gostiteljicami Francozinjami, ki so osvojile končno prvo mesto. Izid je bil 2,5:1,5 za Francijo, ki je osvojila 13 točk, Slovenke 12, tretje Madžarke pa 11. Tudi v odprti konkurenci je bila najboljša Francija.