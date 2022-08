Slovenci blesteli na šahovski olimpijadi v Indiji

Slovenci so imeli med sto do 300 točk višje ratinge od tekmecev in so zabeležili tretjo visoko zmago, tudi sami pa so doživeli visok poraz, edinega v prejšnjem krogu proti štirinajstim nosilcem iz Uzbekistana z 1:3.

Tako kot Slovenci imajo tudi Slovenke ob enem porazi tri zmage za šest točk.

Šebenik ugnal mednarodnega šahovskega mojstra

Zmage so dosegli tudi Boris Markoja, Jan Šubelj in Vid Dobrovoljc. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Velemojster Matej Šebenik je z belimi figurami ugnal Mauricia Ariasa Santanoa, ki ima edini v ekipi višji šahovski naziv mednarodnega mojstra. Tudi na naslednjih dveh šahovnicah sta Slovenca dokaj hitro slavila.

Jan Šubelj je s črnimi figurami ugnal Davida Alejandra Cabezasa Solana, Boris Markoja pa z belimi Gabriela Chavesa Sancheza. Na četrti deski je za konec Vid Dobrovoljc točko razdeli z Eugeniom Chinchillom Mirandom.

Zmage tudi v ženski konkurenci

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Bela" Lara Janželj z Mariano Sofio T. Silvo in prav tako Monika Rozman s prednostjo začetne poteze v partiji z Ani Ines Teixeiro Da Silvo sta hitro prišli do zmag in dveh točk za Slovenijo.

Nedolgo zatem je tretjo s črnimi figurami zabeležila Teja Vidic, ki je ugnala Camilo Biscayo Avelino. Najboljša slovenska igralka Laura Unuk je s črnimi figurami na prvi deski na koncu remizirala s Filipo Fortuno Pipiras.

Olimpijada ima enajst krogov in bo potekala do 9. avgusta, nastopa pa 188 ekip v odprti konkurenci in 162 ženskih reprezentanc.