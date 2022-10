Šahisti Tajfuna osmi, šahistke sedme na klubskem EP

Ženska ekipa Tajfuna je bila okrepljena z velemojstrico Marijo Muzičuk iz Ukrajine, nekdanjo svetovno prvakinjo. Nastopile so še Laura Unuk, ki ima kot prva Slovenka doslej tudi naziv mednarodnega mojstra, Zala Urh, ki je že zelo blizu naziva velemojstrice, Teja Vidic in letošnja državna prvakinja Petra Kejžar.

Šahisti ljubljanskega kluba Tajfun so na evropskem klubskem pokalu, ki je s sedmimi krogi potekal od 3. oktobra v Mayrhofnu v Avstriji, osvojili osmo mesto s štirimi zmagami, dvema neodločenima izidoma in porazom, s tem so zbrali 10 točk. Med 17 ženskimi ekipami so bile igralke Tajfuna sedme (7 točk).

Ljubljanski šahisti so bili četrti po povprečnih ratingih in na koncu končali povsem blizu najvišjih mest. Prijavljenih je bilo 69 ekip, edina s popolnim izkupičkom sedmih zmag pa je bila češka vrsta Novy Bor (14). Drugi je bil francoski klub Clichy-Echecs z 12 točkami po petih zmagah, 11 točk pa je imel na tretje mestu nemški Viernheim 1934.

V ženski konkurenci so zmagale igralke avstrijskega ASVOe Pamhagena z 12 točkami, 11 so jih zbrale Romunke iz Superbeta, prav toliko pa na tretjem mestu tudi šahistke iz Monte Carla. Ljubljančanke, osme nosilke, so imele po tri poraze in zmage ter en neodločen izid.

Magnus Carlsen glavna zvezda tekmovanja

Prvi nosilci so bili CSU ASE Superbet iz Romunije, ki so na koncu z 10 točkami končali na šestem mestu. Na njihovi prvi deski je igral nekdanji svetovni prvak Viswanathan Anand iz Indije. Glavna zvezda tekmovanja je bil Norvežan Magnus Carlsen, svetovni prvak v zadnjem desetletju, ki je igral za norveški Offerspill Chess Club. Sedmi klub po ratingih je tudi končal sedmi, mesto pred Tajfunom.

Del močno okrepljene ekipe Tajfuna je tudi Matej Šebenik. Foto: ŠK Tajfun Ljubljana Carlsen je na prvi deski igral šest partij in osvojil pet točk s štirimi zmagami in dvema remijema. Norveška zasedba se s slovensko ni pomerila, romunski Superbet pa je igral s Tajfunom prav v današnjem zadnjem krogu, izid je bil neodločen 3:3.

Odločala je partija med Anandom in zelo obetavnim Indijcem Arjunom Erigaisijem. Ta je v ekipi Tajfuna vodil črne figure in v zanimivi partiji izgubil z rojakom in nekdanjim svetovnim prvakom. Anand na turnirju ni bil posebej uspešen, to je bila njegova šele druga zmaga v šestih partijah, v katerih je ob enem porazu in treh remijih prišel do 3,5 točke.

Poleg Erigaisija in Luke Leniča, najboljšega slovenskega šahista, so bili v močno okrepljeni zasedbi iz slovenske prestolnice še Nihal Sarin iz Indije, nekdanji evropski prvak Ivan Šarić iz Hrvaške, Andrej Volokitin iz Ukrajine, Borki Predojević iz Bosne in Hercegovine, Robert Markus iz Srbije ter drugi Slovenec Matej Šebenik.

Šahisti iz Sankt Peterburga in šahistke iz Sočija niso branili lanskih naslovov, ker ruske ekipe, ki so krojile vrh v prejšnjih izvedbah pokala, ne morejo nastopati zaradi vojaškega napada Rusije na Ukrajino.

