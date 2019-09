Slovenska strelska para obtičala pred vrati četrtfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na strelskem evropskem prvenstvu z malokalibrskim orožjem na 25 in 50 metrov v Bologni je bila danes na sporedu mešana ekipna tekma v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov. Živa Dvoršak in Rajmond Debevec ter Urška Kuharič in Robi Markoja si prek kvalifikacij niso izborili četrtfinalnega nastopa.