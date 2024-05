V Parizu narašča napetost, kdo bo zakrpal luknjo v obrambi?

Torek, 7. maj:

V Parizu je vse pripravljeno na večerni spektakel, na katerem bo PSG gostil Borussio Dortmund. Edini zadetek na tekmi je v prvem polčasu prvega obračuna dosegel Niclas Füllkrug. PSG je bil sicer v drugem delu srečanja podjetnejši, dvakrat je zadel tudi okvir vrat, a cilja ni našel, tako da se bo v povratni obračun s prednostjo podala nemška zasedba.

Za moštvi bo to že četrti obračun v sezoni, saj sta si nasproti stali že v skupinskem delu tekmovanja. Takrat je PSG doma slavil z 2:0, v Nemčiji pa je bilo 1:1. Prvič po sezoni 2012/13 se je tako zgodilo, da se ekipi merita tako v skupinskem delu kot v polfinalu v eni sezoni lige prvakov. Takrat se je Dortmund enako pomeril z Realom Madridom in ga izločil za nastop v velikem finalu.

Lucas Hernandez je zaradi poškodbe že končal sezono. Foto: Reuters

PSG v polfinalu nastopa težji za eno lovoriko, saj je bil že 12. okronan za prvaka ligue 1, vendar je ob polfinalu lige prvakov lovorika v Franciji le obstranskega pomena za lastnike kluba Qatar Sports Investment, ki si še vedno v vitrinah francoskega velikana želijo lovoriko lige prvakov. A Parižani so pred povratnim obračunom doživeli velik udarec, saj bodo morali nastopiti brez branilca Lucasa Hernandeza, ki si je na prvi tekmi strgal križne vezi v levem kolenu in bo prisiljen izpustiti tudi prihajajoče evropsko prvenstvo. "Naša miselnost se ne bo spremenila od prve do zadnje minute. Cilj ni zmagati z dvema goloma, ampak je zmagati. Lahko zabiješ dva gola v treh minutah, se zgodi, lahko pa tudi trpiš. Smo ekipa in vsi morajo pomagati na vseh delih igrišča," je pred srečanjem poudaril strateg pariške ekipe Luis Enrique.

Pri Borussii je konec tedna sicer tekmo z Augsburgom (5:1) izpustil tudi Sebastien Haller, a je z ekipo odpotoval Pariz in bi bil tako lahko v načrtih trenerja Edina Terzića. "Vse moramo narediti skupaj, z dobrim načrtom, z dobro idejo. PSG bo zagotovo boljši kot na prvem obračunu. Imajo poslanstvo, a mi imamo velike sanje," je bil jasen strateg Dortmunda.

To bo sicer že osmo srečanje med PSG in Dortmundom na evropskih tekmovanjih, do zdaj sta ekipi zmagali po dve tekmi (trije remiji). Nemci lovijo tretji nastop v finalu, PSG pa je na zadnji stopnički tekmovanja igral le enkrat.

Verjetni začetni postavi PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappe, Barcola. Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

V sredo še spektakel v Madridu

V sredo ob 21. uri bo na sporedu še drugi polfinale med Realom iz Madrida in münchenskim Bayernom. Na prvi tekmi v bavarski prestolnici je bilo 2:2. Real je povedel prek Viniciusa Juniorja, vodstvo sta Bayernu nato v drugem polčasu zagotovila Leroy Sane in Harry Kane, preden je Vinicius končni izid postavil iz enajstmetrovke.

Navijači Reala Madrida so konec tedna proslavili naslov španskega prvaka, zdaj so vse oči že uperili proti ligi prvakov. Foto: Reuters

Madridčani, ki so si konec tedna zagotovili naslov španskega prvaka, so neporaženi na zadnjih osmih tekmah lige prvakov proti Bayernu iz Münchna (šest zmag, dva neodločena izida) in so zmagali na šestih od zadnjih sedem domačih obračunov z njimi. Medtem ko se Carlo Ancelotti poteguje za uvrstitev v rekordno šesti finale lige prvakov, bi lahko Thomas Tuchel postal prvi trener, ki bi se v finale uvrstil s tremi različnimi klubi. To mu je uspelo še na klopi PSG in Chelseaja. Ancelotti medtem na devetih srečanjih lige prvakov z Bayernom še ni izgubil, osvojil je šest zmag in tri remije.

Real in Bayern sta se pomerila v sedmih polfinalnih dvobojih najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, iz katerih je Bayern napredoval štirikrat. A španski velikan je zmagal v zadnjih dveh v sezonah 2013/14 in 2017/18, pri čemer je obakrat kasneje tudi osvojil tekmovanje. Bayern ob tem ni na nobeni od zadnjih 16 tekem lige prvakov proti Realu ohranil nedotaknjene mreže, kar je njegov najdaljši niz brez prejetega gola proti kateremukoli klubu v tekmovanju.

V nemški ekipi bo manjkal Raphael Guerreiro, ki si je poškodoval gleženj. Tridesetletni Guerreiro je ob sobotnem porazu s Stuttgartom z 1:3 predčasno končal tekmo zaradi poškodbe po samo 17 minutah, ko je poskušal blokirati strel. Pod vprašajem so tudi Eric Dier, Matthijs de Ligt in Dayot Upamecano. Pri Realu ni zanesljiv le nastop Aureliena Tchouamenija, v ekipo se je vrnil vratar Thibaut Courtois, a bo srečanje z Bayernom začel na klopi.

Finale bo 1. junija na Wembleyju.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 7. maj:

Sreda, 8. maj: