Slovenska šampionka čaka na odločitev ameriške superzvezdnice

Še neporažena ameriška borka je trenutno svetovna prvakinja organizacije WBC v srednji in supervelterski kategoriji, zvezo pa je pozvala, naj ji da čas za razmislek o tem, katerega od obeh pasov bo branila, katerega pa prepustila naslednicam. Ta odločitev bi morala pasti že maja, ko se je dogovarjala za spopad s Kanadčanko Marie Eve Dicaire, a je stvari zapletla pandemija koronavirusa.

Obljuba je, dvom ostaja

Taboru Eme Kozin so Američani zagotovili, da se bo naša svetovna prvakinja septembra potegovala tudi za šampionski pas WBC v kategoriji, ki se ji bo odrekla Shieldsova. Emin trener Rudolf Pavlin nam je povedal, da jih pas ene od štirih najpomembnejših boksarskih organizacij na svetu seveda zelo zanima, a ostaja nekoliko zadržan, dvomi o tem, da bodo v WBC svojo obljubo tudi zares izpolnili.

Srednja ali supervelterska kategorija?

Njegova varovanka se je že začela pripravljati na Urugvajko Chris Namus, ki je bila že za prvotno predviden aprilski dvoboj stopiti v kategorijo višje, v srednjo (do 72,57 kg), zdaj pa se lahko obe borki znajdeta v supervelterskem razredu (do 69,85 kg), če se Shieldsova odloči, da bo branila naslov v srednji kategoriji. Če za zdaj le ustni sporazum z WBC pade v vodo, bo Ema branila svoja pasova organizacij Wiba in WBF v srednji kategoriji.

Sredi julija se začne trdo delo, sredi avgusta še sparingi

Kozinova je trenutno na dopustu, v času koronakrize je trenirala sama, malce bolj temeljito pa se je posvetila tudi študiju finančne matematike in opravila vse izpite. Po 15. juliju se zanjo začne najbolj intenziven del priprav na naslednji dvoboj, po 15. avgustu pa sledijo sparingi, v organizaciji nepogrešljivega Redža Ljutića, kot nam je povedal Pavlin.

Urugvajka bo presenečena

Naumusova bo po neprepričljivi predstavi proti Švedinji Marii Lindberg v ljubljanskih Stožicah še en zelo resen test za mlado slovensko šampionko, ki sicer po 20 poklicnih borbah še ne pozna poraza. V statistiki ima 19 zmag in en neodločen izid. 32-letna Namusova je ob 25 zmagah doživela še pet porazov, septembra pa jo v ringu čaka drugačna, bolj napadalna Ema Kozin, zagotavlja Pavlin: "Uporabili bomo malce drugačno taktiko. Verjamem, da si bo Chris ogledala zadnja dva Emina dvoboja, v katerih smo izbrali tako malo brezvezno obrambno taktiko. Septembra bo Ema spet napadalna, kar je v bistvu njen pravi slog."

