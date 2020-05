Kozinovi koronavirus odnesel dvoboj, nov termin jeseni

"Vse napovedi so zaenkrat še preuranjene, a želja je dvoboj septembra ali oktobra, ko bo branila svoje naslove. V tem trenutku najbolj kaže, da bo to v Nemčiji, kjer so vrata športu široko odprta, ukrepi se sproščajo, igra se nogomet. Ema mora letos braniti svoje naslove," je povedal trener Kozinove Rudi Pavlin.

Ta ne skriva, da aktivno išče in preverja tudi druge alternative, saj Ema Kozin pred branjenjem svojih naslovov in velikim dvobojem, aktualno je prvakinja po verzijah WBF, WIBF, WIBA, GBU in IBA, potrebuje še nekaj ogrevalnih tekem, predvsem pa tudi kakovosten "sparing". "Vsekakor pa si jeseni želimo borbo za kakšen nov pomemben naslov in novo stopničko v njeni karieri," še pravi Pavlin.

Treningi boksa in študij finančne matematike z roko v roki

Pavlin, nekdanji judoist, priznava, da je bil april za vse zelo težak. "Ema je bila nazadnje v ringu lani v domačem Tivoliju in zdaj se je pripravljala na novo tekmo. Za mojo varovanko je bilo zelo težko, saj je imela pred očmi naslednji cilj, nato pa so se vsa tekmovanja odpovedala. Ob tem je Ema načrtovala nastop v nižji težnostni kategoriji, zaradi česar je morala izgubiti kar nekaj kilogramov, kar je bil dodaten napor v zelo težkih pripravah. To seveda tudi psihološko vpliva na motivacijo, nikakor pa to ne bo pustilo dolgoročnih posledic."

Najboljša slovenska boksarka čaka na novo tekmico in datum dvoboja. Foto: Vid Ponikvar

Tudi Kozinova je z vnovičnim oživljanjem športa po epidemiji že začela s širšim obsegom treninga. "Ema treningov ni nikoli res prekinila, delala je individualno, nekaj več časa pa je porabila za študij finančne matematike. Zdaj spet gara v polnem obsegu, naslednji tedni pa bodo pokazali kdaj točno in s kom lahko načrtujemo naslednjo borbo. Takrat bodo sledile posebne priprave na nastop in na tekmico," je še povedal Pavlin.