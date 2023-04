Slovenska judoistka do uspeha ob pravem času

Kajzer je ves čas veljala za izjemen talent, leto 2021 pa je napovedovalo izjemen preskok v kakovosti. Izplen je bila srebrna kolajna na evropskem prvenstvu in velika pričakovanja na olimpijskih igrah v Tokiu, ki so s koronskim zamikom za tekmovalko prišle na spored ob najboljšem možnem času.

Sledili sta dve leti poškodb. Na OI se je tekmovalka Bežigrada poškodovala že v četrtfinalu proti kasnejši zmagovalki Nori Gjakovi s Kosova, v repasažu se je Ljubljančanki še izšlo, boj za bron pa je šele po podaljšku izgubila proti kanadski svetovni prvakinji Jessici Klimkait.

Lanska vrnitev je bila hitra, uspehi pa so privedli do prehitrega nastopa na SP v Taškentu, kjer se je vnovič poškodovala. Okrevanje je trajalo do spomladi in tokrat naj bi bilo drugače.

"Zdaj bo pritisk manjši."

Slovenska reprezentantka zase ocenjuje, da se je veliko naučila. Lepa popotnica za pot v Katar pa je zanjo tudi že omenjeno nedavno osvojeno bronasto odličje iz Antalye.

"O kolajni nisem razmišljala, saj je bila to moja prva večja tekma po poškodbi. Bila sem enostavno le sproščena in tako sem šla v vsako borbo. Kot da je to trening, priprave ... Na koncu dneva sem bila seveda zelo vesela."

Foto: Guliverimage

Uspeh tik pred SP je pomemben po psihološki plati. "Ponavadi vse to hitro odmislim. Veselim se tisti dan, tudi naslednji ... Nato pa normalno potekajo treningi naprej. Je pa motivacija po uspehu seveda malo večja in dvigne se samozavest. Edini cilj zame pa so OI v Parizu. Bolj pomembno kot uspehi je, da na vsaki tekmi vidiš napake in da to skušaš popraviti na treningu."

So pa stopničke vseeno pomembne. "Ko vidiš, da gre, je seveda lažje. Po drugi strani pa sem dobila točke za kvalifikacijsko lestvico za Pariz. Zaradi poškodbe sem jih imela malo. Zdaj bo pritisk manjši."

Pravkar se namreč končuje prvi del kvalifikacijskega obdobja, kjer dosežki štejejo 50-odstotno in v tem "paketu" Kajzer ni zbrala načrtovanega. "Res mi je že tekla voda v grlo in v Turčiji sem to popravila. Zdaj bo v drugem delu lažje."

Do Ol v Parizu želi ostati nepoškodovana

Pri napovedih za Doho tekmovalka ostaja zadržana. "Ne verjamem, da že tukaj lahko premikam mejnike. Seveda si želim dobre borbe. V prvi vrsti pa si v luči Pariza želim, da ostanem brez poškodbe. Moja forma je trenutno nekje na 65 odstotkih, če jo primerjam s svojo najboljšo. Časa je še kar nekaj, da izboljšam tehniko in taktiko, saj sem na kondiciji in moči delala dobro."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zanimivo bo videti tudi, kaj so prinesle trenerske spremembe v klubu. V zadnjih letih je v klubu vadila pod taktirko kazahstanskega trenerja Andreja Šturbabina. Slednjega sta zdaj zamenjala domača stratega Luka Kuralt in Matija Erjavec.

"Zdaj po treningih z Andrejo delava veliko metov in zdi se mi, da mi prav to manjka in na to sem osredotočena. V resnici je to morda največja sprememba."

A tekmovalka dodaja, da je po novem spremenila tudi svoj način borbe. "Prej sem šla kar nekako z glavo skozi zid in skakala na silo. Na ta način sem se lani poškodovala, saj telo še ni bilo pripravljeno na vse napore. Po novem je v ospredju tehnika."