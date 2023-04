Na svetovno prvenstvo deset slovenskih judoistov

V ženski reprezentanci bo v najlažji kategoriji do 48 kg nastopala Maruša Štangar, do 57 kg Kaja Kajzer, do 63 kg Andreja Leški, do 70 kg Anka Pogačnik in do 78 kg Patricija Brolih in Metka Lobnik. V moški kategoriji je slovenski predstavnik v kategoriji do 60 kg David Štarkel, do 73 kg Martin Hojak in v težki kategoriji nad 100 kg Enej Marinič in Vito Dragič.

Andreja Leški Foto: Guliver Image Večje možnosti za vidno uvrstitev ima ženski del ekipe, vsi tekmovalci pa si želijo na SP čim višje, saj bodo uvrstitve štele tudi za točkovanje na olimpijski lestvici, ki odloča o nastopu na igrah prihodnje leto v Parizu. Najbolj vroča imena v slovenskem taboru so Andreja Leški, ki ima s SP že kolajno, ter Maruša Štangar, Kaja Kajzer in Anka Pogačnik, ki so v preteklosti osvajale odličja na evropskih prvenstvih. "Smo najbolj uspešen šport na poletnih olimpijskih igrah in glede na vse pretekle uspehe je tudi tokrat cilj boj za odličje," je napovedal predsednik Judo zveze Slovenije Lovrencij Galuf, ki pa eksplicitno ni izpostavil tekmovalca, ki bi moral do tega dosežka priti.

Kaja Kajzer: Upam le, da bo koleno zdržalo

Kaja Kajzer Foto: Guliver Image V letu 2023 je za zdaj največ pokazala Kaja Kajzer, ki pa se v zadnjih dveh letih bori s težjimi poškodbami. Najprej se je poškodovala na olimpijskih igrah v Tokiu 2021, kjer se je prebila vse do borbe za odličje. Ko se je lani vrnila na tatamije tik pred SP, pa je na prvenstvu v Taškentu obnovila poškodbo. Tokrat je na generalki pred SP na grand slamu v Antalyi osvojila odličje, tik pred tem je nastopila tudi na močni mednarodni tekmi v Rimu in prav tako končala na odru za zmagovalke. "Upam le, da bo koleno zdržalo. Ampak SP nikakor ni moj glavni cilj. Vse tekme so le vmesne postaje do olimpijskih iger. Je pa kolajna iz Turčije zanesljivo potrdilo, da smo delali dobro. Do nje sem prišla sproščeno, brez pritiskov in to bom skušala prenesti tudi na SP," je na petkovi predstavitvi reprezentance povedala tekmovalka Bežigrada, ki odkrito napoveduje boj za najvišja mesta.

Andreja Leški, še v sezoni 2021 tako rekoč nepremagljiva tekmovalka v kategoriji do 63 kg, išče staro formo. Pri Bežigradu, člani tega kluba so tudi Kajzer, Hojak in Brolih, so letos ostali brez uzbekistanskega trenerja Andreja Šturbabina in zdaj upajo, da bo nov zagon dal nov način dela. Ima pa Leški v rokavu še eno rezervo, na katero so bili v klubu v preteklosti premalo pozorni: "Letos je velik poudarek na pravilni prehrani. Tudi tukaj lahko precej pridobimo." Z napovedmi je slovenska tekmovalka, ki je bila na stopničkah tako na EP kot na SP, skromna: "Vem, kaj zmorem, kaj sem že pokazala. Imam tudi potrebno samozavest in znanje. Sama pa sem spoznala pogosto povedano pravilo, da je lažje nekaj doseči, kot pa to obdržati."